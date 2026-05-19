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Su sencillo volumen cúbico, definido por un techo plano y un estuco texturizado de color beige claro, evoca la tradición del funcionalismo checo a la vez que responde a las necesidades de una familia contemporánea. La casa, diseñada por la firma edit!, se ubica en una calle lateral, lo que permite disponer del máximo espacio para un jardín con piscina.

Esta casa demuestra cómo el minimalismo puede transformar la vida en una experiencia luminosa

La distribución se organiza en dos niveles. La planta baja alberga una sala de estar, un estudio y un baño, mientras que la planta superior cuenta con dos dormitorios infantiles, un dormitorio principal y un segundo baño.

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El diseño enfatiza una clara separación de funciones: el estudio se encuentra separado de la sala de estar principal, y el dormitorio principal está separado de los dormitorios infantiles por un baño y una galería.

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El diseño de la casa

La galería es un elemento central de la casa. Conecta las dos plantas, crea conexiones visuales y fomenta la interacción natural entre los miembros de la familia. Los niños pueden observar la actividad en la sala de estar, mientras que los padres permanecen conectados con la actividad en la planta superior.

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La suave pendiente del terreno permitió un espacio habitable con mayor altura de techo, reforzando el carácter abierto del interior. La sencillez estructural y formal del edificio se equilibra con una composición irregular de ventanas.

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Asimismo, la luz natural desempeña un papel fundamental en el diseño. Gracias a la cuidada distribución de la planta superior, la luz del oeste también llega al salón, orientado al este. Como resultado, el espacio se inunda de luz natural durante todo el día, permitiendo que su ambiente cambie según la hora y la estación.

El salón se abre directamente al jardín, que está rodeado por un alto seto que proporciona privacidad y protege el interior de las vistas del exterior. El jardín fue diseñado por el estudio Partero y la construcción estuvo a cargo de Rojami.