La Casa 720 Grados es como un dispositivo geométrico y óptico que duplica el recorrido de 360 ​​grados de la visión normal. El diseño se origina en un patio central y en la interacción entre el mundo interior y el exterior.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

Concebida como un reloj solar que registra el paso del tiempo, esta casa aislada es muchas casas en una: durante el día enmarca una montaña y un volcán, abriéndose a las diversas vistas a lo largo del perímetro exterior del círculo; por la noche, gira hacia el interior alrededor de un patio circular.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

El proyecto, por la arquitecta Fernanda Canales, consta de tres volúmenes diferentes: la casa principal circular, un estudio/habitación independiente para invitados y un volumen rectangular con patio que alberga dormitorios adicionales, espacio de almacenamiento y servicios.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

La división en volúmenes separados responde a la topografía acentuada y preserva la vegetación existente. Diseñado para dos familias, incluye espacios para familiares e invitados.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

Los espacios de la casa

La casa se desarrolla en dos niveles: uno en la planta baja y otro como terraza abierta en la azotea. Su planta circular alberga dormitorios rectangulares, baños, armarios y una cocina.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

Los muros curvos se reservan para la circulación, extendiéndose como terrazas hacia el patio y como jardines hacia el exterior.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

El diseño utiliza aberturas flexibles —mamparas de privacidad, grandes ventanales plegables y vistas enmarcadas— que permiten que los espacios interiores se transformen y se mantengan conectados con el entorno.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

Ubicada en un valle apartado a tres horas de la Ciudad de México, la casa aborda dos condiciones aparentemente contradictorias: aislamiento y apertura. Protege de las inclemencias del tiempo —donde las temperaturas pueden variar hasta 30 °C en un solo día y la lluvia predomina la mitad del año—, pero se abre al máximo al paisaje circundante.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

Sus muros actúan como membranas entre dos zonas templadas (bosque y pradera), dos estaciones (seca y húmeda) y tres condiciones espaciales (centro, interior y exterior).

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

La casa está construida sobre tierra, enclavada en el terreno, del que emergen sus materiales. Para que la construcción a gran escala se integrara con el paisaje virgen, se utilizó un diseño bajo de una sola planta, tierra local mezclada con hormigón para lograr un acabado natural que evoca el paisaje. La mayoría de las lámparas y muebles se fabricaron en el lugar con materiales y artesanía locales.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

La casa aprovecha el agua de lluvia, genera su propia electricidad mediante paneles solares e incorpora suelo radiante hidrónico en los dormitorios. El sistema solar también calienta el agua que se utiliza en toda la casa. Cada espacio se beneficia de ventilación cruzada natural y se abre a dos o tres orientaciones diferentes.

Esta casa en México propone una arquitectura experimental que inspira

La prioridad fue un mantenimiento fácil y económico: materiales duraderos que resistieran la intemperie sin necesidad de pintura ni revestimiento, integrándose así al paisaje natural. Construida con la tierra y el color del terreno, la casa cambia sutilmente con las estaciones: una estructura viva que se adapta, se integra y respira con su entorno.