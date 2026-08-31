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La Dune House, situada en la costa norte de Oregón (Estados Unidos), logra un equilibrio entre la creación de una forma atemporal y la sensibilidad contextual hacia el paisaje local y las tradiciones constructivas.

Una caja de roble para cocinar frente al paisaje: así es la cocina de esta casa en Oregón

De planta simple, el exterior de este diseño de la firma Waechter Architecture está revestido con tejas de cedro desgastadas, uno de los materiales de construcción más frecuentes en la región. Este exterior, más resistente, se combina con una paleta interior sobria de pisos y paneles de roble, al lado de adornos mínimos, lo que le da al edificio una presencia tranquila, tallada y monolítica.

Un concepto organizativo simplificado se centra en un patio interior iluminado por un tragaluz y un espacio de usos múltiples, enmarcado por dos dormitorios privados, una cocina y un comedor, servicios y áreas de apoyo. Desde las alcobas y las salas de estar principales, las vistas del paisaje de dunas costeras brindan un ambiente ideal para el descanso y la contemplación.

Una caja de roble para cocinar frente al paisaje: así es la cocina de esta casa en Oregón

La cocina está contenida por una caja de madera, donde un gran ventanal remata el mesón de trabajo, que tiene la zona de lavado y la placa de inducción, junto a una estación para el café. Una sutil y liviana lámpara de techo complementa la generosa iluminación natural.

Una isla en piedra, que complementa el área de trabajo, sobresale entre la cocina y el comedor gracias a su materialidad, pues la madera de roble predomina tanto en pisos como en muros y techo, además de la mesa de comedor.

Nos encanta de la cocina de esta casa

1. El uso del roble para crear esa caja de madera que contiene la cocina.

2. La piedra de la isla la convierte en un punto focal del ambiente.

3. La frondosa naturaleza entra al espacio a través del gran ventanal.