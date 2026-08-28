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Ubicado en una isla aislada en el corazón de Georgian Bay (Ontario, Canadá), el proyecto Pine Island Cottage se integra armónicamente con su entorno natural. Con interiores diseñados por Bureau Tempo y Thom Fougere Studio, este espacio sereno y familiar se desarrolla como una serie de ambientes de reunión que caen suavemente en cascada a lo largo de las formaciones de piedra de la isla. Su arquitectura y su interiorismo reflejan la rica textura del mundo natural: sólido y sereno.

Una cocina inspirada en las costas de Canadá: su identidad nace a partir de la piedra y el paisaje

En la sala de estar central, cuatro zonas —cocina, comedor, sala anclada por una chimenea de piedra y terraza al aire libre— fomentan la unión, mientras que los dormitorios, situados en un punto más alto de la isla, ofrecen un refugio tranquilo.

Una cocina inspirada en las costas de Canadá: su identidad nace a partir de la piedra y el paisaje

“El proceso de diseño de la casa fue tan hermoso como el resultado final, con muchos descubrimientos personales junto con el cliente y detalles específicos del lugar que influyeron directamente en nuestras decisiones. La isla de la cocina, como punto de encuentro ritualizado, fue un ejemplo de esto: se convirtió no solo en un experimento con los materiales, sino también en un elemento altamente funcional”, explica Thom Fougere, director del estudio que lleva su nombre.

Una cocina inspirada en las costas de Canadá: su identidad nace a partir de la piedra y el paisaje

En el corazón de la casa, la cocina —con despensa, barra y rincón para desayunar— está presidida por una isla de piedra que evoca la atmósfera de las reuniones informales en las costas rocosas de Canadá. Los gabinetes, diseñados a medida, están elaborados en roble blanco, nogal y piedra caliza. Cada detalle y cada elemento se escogieron cuidadosamente, desde la cerámica y los utensilios de cocina hasta la cubertería y la ropa de mesa.

Una cocina inspirada en las costas de Canadá: su identidad nace a partir de la piedra y el paisaje

Más allá de la cocina, una mesa de comedor y un banco de madera maciza hecho a la medida —ambos dan a la sala y a la chimenea— están enmarcados por la misma piedra utilizada en la isla.

Nos encanta de este diseño de la cocina

Una cocina inspirada en las costas de Canadá: su identidad nace a partir de la piedra y el paisaje

1. El uso de la piedra en la isla, que conecta la cocina con el área social.

2. El diseño de la despensa tiene un estilo similar al de un supermercado, con todos los productos a la vista.

3. La privilegiada vista está enmarcada por una ventana sobre el lavaplatos.