Una casa costera inspirada en la arena, el agua y la piedra natural

Esta casa en Toronto, Canadá, propone una experiencia serena y táctil donde la arquitectura y el interiorismo dialogan con el horizonte natural.
La firma &Pierre presenta su proyecto Casa en la Bahía Georgiana, una vivienda de 350 m² diseñada para reemplazar una querida pero antigua residencia de campo familiar por una obra diseñada para perdurar durante generaciones.

Basado en los principios de envejecimiento en el hogar y habitabilidad a largo plazo, el proyecto reinterpreta la tradicional casa de campo de la Bahía Georgiana desde una perspectiva arquitectónica contemporánea.

El diseño de la casa

Ubicada junto a la costa, la casa se inspira directamente en su entorno. Inspirada en la arena, el agua y la piedra natural, el diseño adopta una relación vernácula con el paisaje, a la vez que introduce claridad, refinamiento y sobriedad en los materiales.

La arquitectura y los interiores se complementan para crear un diálogo fluido entre el interior y el exterior, con amplios ventanales que enmarcan las vistas de la bahía y permiten que la luz natural inunde cada espacio a lo largo del día.

Una paleta de materiales sobria refuerza esta conexión. El roble blanco, la piedra caliza de origen local, el yeso y el lino crean una base de tonos neutros con toques cálidos. Los tonos costeros tenues reflejan las texturas cambiantes de la costa, mientras que los acabados naturales aportan profundidad y suavidad. El resultado es una casa que se siente contemporánea y a la vez atemporal: serena, táctil y profundamente contextualizada.

Distribuida en tres niveles, la residencia fue concebida para facilitar la circulación intuitiva y una vida flexible. Cada área equilibra la precisión arquitectónica con la calidez, garantizando que la casa funcione con la misma fluidez tanto en la vida diaria como al recibir a familiares y amigos. La planificación espacial prioriza la comodidad, la accesibilidad y el rendimiento durante todo el año, sin comprometer la integridad del diseño.

“Casa en la Bahía Georgiana refleja nuestra convicción de que un gran diseño debe estar arraigado en el lugar”, afirma Andrea Pierre, fundadora de &Pierre. “Queríamos que la casa honrara la memoria de la cabaña original, creando a la vez algo perdurable, refinado y profundamente conectado con su entorno”.

