Ubicada en Levis, Canadá, la vivienda se integra delicadamente en su entorno natural. El volumen lineal sigue la topografía del terreno y se fragmenta en respuesta al sinuoso curso del río, preservando la vegetación existente.

Una vivienda en madera y piedra pensada para envejecer con el entorno

Al llegar, el edificio, a cargo de la firma Anne Carrier Architectes, se integra a la perfección con la estructura de coníferas maduras, integrándose discretamente en el dosel del bosque.

El diseño de la vivienda

En la planta superior, el revestimiento vertical de madera adopta un tono y un ritmo que evocan la textura de la corteza de los árboles, mientras que la base de piedra natural a nivel del suelo realza la percepción del volumen superior, que se eleva suavemente sobre el paisaje.

Lamas verticales, alineadas con la expresión volumétrica de la residencia, filtran la luz a través de la terraza cubierta, fortaleciendo la relación entre los espacios interiores y exteriores. Esta terraza se extiende a lo largo de un eje claro en el paisaje, alineado con el cruce del puente, abriendo perspectivas visuales hacia los campos.

Además, conecta los dos extremos del volumen mediante un recorrido fluido que acompaña el movimiento a lo largo del río, manteniendo una relación continua con la naturaleza a lo largo de la fachada principal.

La fragmentación del volumen crea una articulación central que alberga la entrada y la escalera. Esta secuencia define la transición entre las zonas de día y de noche. Los espacios de estar, ubicados en la planta superior, aprovechan esta elevación para disfrutar de vistas despejadas y abundante luz natural.

El proyecto enfatiza la integración de materiales nobles como la piedra, la madera y el acero. Seleccionados por sus cualidades intrínsecas y durabilidad, estos elementos cumplen funciones tanto estructurales como de revestimiento, tanto en el interior como en el exterior, garantizando la continuidad del material y una expresión arquitectónica clara.

Para esta obra se optó por una tarima de madera por su alta capacidad de carga y su perfil esbelto. Esta fineza estructural permite modular la línea del tejado en función de las vistas y la orientación solar, manteniendo al mismo tiempo la elegancia formal.

Bajo ella, una franja continua de cristal en el triforio mantiene una conexión visual constante con el cielo y el bosque circundante. Extendiéndose por todo el edificio, este acristalamiento realza la percepción de un plano de tejado que flota ligeramente sobre los espacios habitables.

La Residencia Saint-Damien se integra así profundamente en su territorio, concebida para establecer un diálogo sensible con el paisaje forestal circundante.

Gracias a su estrategia de ubicación, composición volumétrica y paleta de materiales, en sintonía con las texturas naturales del lugar, la arquitectura se integra armoniosamente en su entorno.

Asimismo ofrece un entorno familiar abierto a la naturaleza y un hogar cuyos espacios se transforman con gracia con el paso del tiempo y la evolución de los patrones de uso.