Ubicado dentro del complejo de esquí Powder Mountain, este santuario de montaña con acceso directo a las pistas de esquí, diseñado por la firma Sparano + Mooney Architecture, fue creado y construido para clientes cuyo aprecio por la cultura japoneses influyó en el concepto general de la casa.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

Con el objetivo de lograr una estética limpia y moderna, el diseño interior de la casa y sus obras de arte se eligieron teniendo en cuenta esta estética, creando un espacio ecléctico. Esta residencia se construyó para acoger a visitantes de todas las edades y etapas de la vida, los clientes consideraron sus necesidades actuales y futuras, así como las de sus padres, quienes también podrían necesitar residir en la obra.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

La experiencia de los ocupantes y visitantes empieza desde que acceden desde el garaje a un pasillo donde se encuentra el ascensor, y desde allí a la planta principal y a la cocina. Esta es una casa qeue facilita el envejecimiento del proyecto y la convivencia multigeneracional.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

Debido a su ubicación remota, la casa funciona completamente con propano y se calienta mediante calefacción radiante de alta eficiencia en toda la vivienda. Las fachadas sur cuentan con aleros y la temperatura se controla mediante ventanas practicables en puntos clave para proporcionar la refrigeración necesaria, garantizando así un diseño sostenible.

El diseño de la casa

El diseño de varios niveles incluye una suite principal con terraza privada y ducha de vapor en el nivel superior, que está a 5 pies (1,5 metros) del nivel principal y se puede separar por completo del resto de la casa.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

El comedor, con su sistema de puertas corredizas, se abre al patio, mientras que la cocina principal es completamente abierta, sin armarios, grifería ni accesorios que lleguen hasta el techo, lo que permite un flujo continuo de energía y vistas panorámicas. La cocina-despensa, con una pequeña barra integrada, se encuentra cerca de la sala multimedia.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

En todos los interiores, el abeto hem —un tipo de madera— se utiliza como acabado principal, con gabinetes de roble blanco rift, encimeras, mostradores de granito negro y suelos de hormigón pulido. La excepción son las paredes y los techos de la zona onsen, donde se utilizó cedro por el aroma y la estética de la madera, y baldosas de piedra para los suelos.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

Por otro lado, la imponente extensión del terreno agreste que rodea la casa inspiró al equipo de diseño a explorar la dicotomía entre ondulación y permanencia en este lienzo en blanco. El exterior de acero TEKKō™, hecho a medida y curvado, envuelve la estructura con una combinación de paneles sólidos y perforados.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

Como característica de este proyecto, el equipo seleccionó el acero TEKKō™ para el revestimiento exterior de la fachada por su capacidad de doblarse y plegarse alrededor de la planta superior de la casa y a lo largo del patio, con juntas alzadas que luego se convierten en las esquinas. El compuesto de acero y zinc, altamente resistente a la corrosión, es perfecto para los elementos. Una sección está perforada, con paneles de junta alzada, mientras que otras son opacas.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

Los objetivos de diseño sustentable se centraron en crear una forma y un enfoque que ejercieran un impacto mínimo en el paisaje nativo, pero que al mismo tiempo brindaran oportunidades de interacción con la naturaleza.

Además, el sitio de gran altitud está completamente expuesto y recibe una nevada anual promedio de 225 pulgadas, lo que requiere que la casa esté diseñada para soportar velocidades de viento de 110 mph y soportar una carga de nieve de 228 lb/pie cuadrado.

La sostenibilidad del proyecto

La orientación del edificio y la orientación del acristalamiento de alto rendimiento, así como dos pulgadas de aislamiento de pared de roca exterior continua y dos pulgadas de espuma en aerosol para un total de cuatro pulgadas, y un aislamiento de murciélago R-13 encima, dan como resultado un sistema muy robusto.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

Por otro lado, el techo es de PVC blanco con un SRI (Índice de Reflectancia Solar) de 111. Se instalaron dos paneles solares Tesla Power Walls en caso de corte de electricidad, y la casa también cuenta con una estación de carga independiente para vehículos eléctricos. Asimismo, se especificaron ventanas Marvin y puertas corredizas multipanel.

Una casa de montaña que se inspira en figuras de papel

Las comodidades de la cocina incluyen electrodomésticos Thermador y Wolf, una cocina de inducción empotrada en la cocina principal, un refrigerador Sub-Zero listo para paneles e integrado y una cocina a gas en el lavadero, con espacio designado en el lavadero para electrodomésticos de encimera más pequeños.