Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

En medio del suave ritmo del océano, se encuentra un refugio junto al mar que desafía las expectativas convencionales. Diseñada por Daniel Joseph Chenin, FAIA , esta casa en San Diego es una lección magistral de sobriedad, equilibrio y el arte de vivir con refinamiento. Fusionando a la perfección la atmósfera relajada de un santuario costero con el rigor silencioso de una artesanía meticulosa, la residencia encarna una síntesis única de elegancia informal y precisión elevada.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

Lo que comenzó como una remodelación interior de una casa de playa sin una definición clara, se convirtió en algo mucho más intencional. El propietario, un viajero experimentado con un profundo aprecio por el diseño atemporal, buscaba un refugio tranquilo pero a la vez diseñado para ser un entorno donde cada detalle tuviera su lugar y nada sobrara.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

“No se buscaba un espacio recargado ni excesivamente estilizado”, explica Chenin. “Se trataba de destilar la esencia de la simplicidad, el orden y la autenticidad de los materiales, un lujo discreto que no es ostentoso, sino que se siente”.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

Los materiales naturales, la meticulosa artesanía y una cuidada distribución espacial crean una armonía natural. La estructura no es simplemente un telón de fondo para la vida junto al mar, sino una experiencia totalmente inmersiva. Cada elemento, desde la ubicación de una ventana hasta la curvatura de un tocador, forma parte de una sinfonía de forma y función.

El diseño de la casa

Situada en un codiciado tramo de costa, esta residencia era originalmente una construcción de la década de 1950 que, debido a las regulaciones de la Comisión Costera de California, no podía reconstruirse por completo. En su lugar, la constructora (Hill Construction) la desmanteló hasta dejar solo su estructura básica, mientras que Chenin rediseñó el interior respetando la planta original.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

Por otro lado, aprovechar al máximo la luz natural fue fundamental. El sol de la mañana se filtra por un patio interior apartado, bañando los espacios habitables con un resplandor dorado. A medida que avanza el día, la luz se refleja en las superficies de madera, ónix y lacadas, revelando texturas sutiles e impregnando cada espacio con una calidez siempre cambiante. Un ventanal circular en la sala de estar enmarca una vista impecable de la península, un guiño discreto a la conexión náutica de la casa.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

Más allá de las consideraciones espaciales, la paleta de materiales de la casa es un estudio de profundidad y tacto. La cálida carpintería de roble aporta continuidad, salpicada de detalles en piedra y metal. Por ejemplo, la isla escultural de la cocina, en ónix macizo tallado, refleja el rítmico vaivén del océano, transformando una superficie utilitaria en una declaración artística.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

Además, una lámpara inspirada en el timón de un barco, situada sobre ella, subraya esta sensación de dirección y equilibrio. En el aseo, un espejo de ojo de buey de acero refleja un fascinante banco de peces, evocando la sensación de contemplar un mundo submarino a través de la ventana de un yate, otro guiño a la profunda conexión de la casa con el mar.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

Con un espacio limitado en las paredes para el arte convencional, los elementos arquitectónicos se convierten en esculturas. El techo de paneles de roble con una ligera inclinación en la sala de estar evoca el casco de un barco. En la cocina, un techo curvo y sinuoso refleja el oleaje de La Jolla, reforzando la perfecta integración entre la estructura y el entorno.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

En toda la vivienda, el mobiliario destaca por su exquisita artesanía: tocadores diseñados a medida que combinan madera, cuero y metal, y piezas seleccionadas que celebran el equilibrio y la sobriedad. Cada elemento evoca las experiencias pasadas del propietario, reinterpretadas para una nueva etapa junto al mar.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

La funcionalidad es la base del enfoque de Chenin. Las rutinas diarias del propietario determinan todo, desde la distribución del mobiliario hasta las soluciones de almacenamiento integradas. Incluso el elevador de TV oculto en la barra central refleja el deseo de líneas limpias, mínimas distracciones y un diseño funcional.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

Los espacios públicos y privados están claramente definidos: el patio central funciona como espacio de transición y punto de encuentro común, mientras que las habitaciones íntimas se ubican en la periferia. Esto garantiza tanto apertura como privacidad, un delicado equilibrio que captura la esencia de la vida costera.

Una casa frente al océano: sobriedad, artesanía y lujo atemporal

El resultado es un hogar a la vez personal y universal, donde la precisión se une a la poesía y la artesanía a la comodidad. Bañada por la siempre cambiante luz del mar, es un santuario junto a la costa, diseñado para una vida plena.