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Esta casa, que lleva por nombre Bellwoods, está ubicada Toronto, una residencia que se organiza en torno a la exploración del contraste de materiales y el papel de la luz natural. La vivienda se estructura alrededor de una abertura vertical que atraviesa el edificio, permitiendo que la luminosidad del exterior, proveniente del techo del segundo piso, llegue a la planta baja. Esta abertura central establece un eje organizativo claro en toda la vivienda.

La arquitectura de la luz: una casa que transforma los vacíos en una experiencia

Los arquitectos, la firma StudioAC, optaron por construir un lenguaje mediante los materiales, haciendo que la experiencia de habitar fuera especial. Por ejemplo, la planta baja está revestida de madera, creando un espacio singular que delimita las zonas de estar principales, mientras tanto los suelos de hormigón dan solidez al salón hundido, aportando profundidad y conectándolo con un patio exterior también hundido.

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La arquitectura de la luz: una casa que transforma los vacíos en una experiencia

La abertura vertical para la luz está flanqueada por un material blanco, que se distingue intencionadamente de la madera circundante para enfatizar el contraste entre lo sólido y lo vacío. A medida que la luz natural atraviesa la abertura, ilumina las superficies de madera y hormigón, generando patrones cambiantes de luz y sombra.

La arquitectura de la luz: una casa que transforma los vacíos en una experiencia

Detalles de la arquitectura de la casa

La arquitectura de la luz: una casa que transforma los vacíos en una experiencia

Una escalera de metal blanco desciende desde el segundo nivel a través de una abertura iluminada y se concibe como un objeto escultórico dentro del espacio. Este elemento se inserta en forma de sierra en la barandilla de madera inferior expresando la intersección entre la zona blanca luminosa y la paleta de materiales más cálidos de la planta baja.

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La arquitectura de la luz: una casa que transforma los vacíos en una experiencia

En la tercera planta, el dormitorio principal mantiene la misma estética que en la planta baja. Un techo de madera crea una sensación de intimidad, mientras que unas suaves cortinas blancas cubren el perímetro para filtrar la luz natural y brindar privacidad. El resultado es un ambiente que evoca la experiencia de la planta baja: cálido, acogedor y equilibrado por elementos más ligeros.

La arquitectura de la luz: una casa que transforma los vacíos en una experiencia

Por otro lado, el exterior de la residencia está revestido de ladrillo, lo que añade otra capa de expresión material. Las variaciones en la orientación del ladrillo se utilizan para acentuar la forma del edificio en relación con la distribución espacial interior y para crear sutiles cambios de textura y sombra en la fachada.

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La arquitectura de la luz: una casa que transforma los vacíos en una experiencia

Este material de ladrillo rugoso se extiende al baño principal, donde contrasta con suelos y encimeras lisos y suaves. Un gran ventanal triangular llena de vida el espacio, mientras que una pequeña abertura junto a la bañera permite la entrada de aire fresco e invita a disfrutar de las vistas.

La arquitectura de la luz: una casa que transforma los vacíos en una experiencia

Además, una casa anexa, situada en la parte trasera de la propiedad, acompaña a la residencia principal y refleja un lenguaje formal y material similar. Emplea ladrillo combinado con volúmenes escultóricos, creando un diálogo visual y material entre ambos edificios. Un muro ajardinado que oculta el equipamiento de la piscina proporciona un fondo textural para la natación, bañado por la luz del sol poniente.