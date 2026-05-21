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Desde un acantilado sobre el mar Caribe se eleva una obra viva. Una casa con vistas privilegiadas, cuya arquitectura lee correctamente el clima, la luz y la vegetación, para responder a su entorno con naturalidad.

Esta casa frente al mar Caribe encuentra belleza en la coherencia entre luz, piedra, vegetación

Sus muros en tonos tierra, rosados y arcillosos evocan los pigmentos propios del Caribe: la arena, la arcilla y la piedra expuesta al sol. Estos colores absorben la luz con suavidad, reducen el deslumbramiento y generan una sensación térmica más amable, mientras refuerzan la identidad del lugar.

Esta casa frente al mar Caribe encuentra belleza en la coherencia entre luz, piedra, vegetación

En este proyecto, el piso de mármol —suministrado por la compañía MeUp— cumple un rol silencioso pero esencial. Su tono beige-arena equilibra la fuerza cromática de los muros y aporta calma, continuidad y frescura visual. La textura arenada, lejos de los brillos, permite que la luz se deslice suavemente y hace los espacios más habitables bajo el sol intenso de la costa.

Esta casa frente al mar Caribe encuentra belleza en la coherencia entre luz, piedra, vegetación

La continuidad material entre interior y exterior diluye los límites: terrazas, circulaciones y zonas de piscina se conectan en un mismo lenguaje, al tiempo que permiten que la arquitectura respire y fluya como parte del paisaje.

Esta casa frente al mar Caribe encuentra belleza en la coherencia entre luz, piedra, vegetación

Al final, esta obra no busca destacarse por exceso, sino por coherencia. Es una arquitectura que se posa sobre la roca con respeto, que entiende su lugar y lo celebra. En ese equilibrio, el mármol se convierte en un valor que trasciende lo estético al aportar permanencia, elevar la experiencia del espacio y valorizar el proyecto en el tiempo.

Esta casa frente al mar Caribe encuentra belleza en la coherencia entre luz, piedra, vegetación

De la propuesta de MeUp, nos encanta

1. La lectura acertada del clima, la luz y la vegetación que hace este proyecto.

2. Este piso de mármol refleja en forma suave la luz intensa del sol.

3. Los muros en tonos tierra, rosados y arcillosos recuerdan los pigmentos del Caribe.