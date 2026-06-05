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La Pensión Clementine, situada a orillas del río Moldava en Český Krumlov, República Checa, es un oasis de tranquilidad que invita a relajarse y desconectar. La serenidad es la esencia de su espacio. Partiendo de la casa de huéspedes original, ubicada en una antigua granja de finales del siglo XVIII, el nuevo diseño conserva únicamente elementos auténticos: vigas vistas y muros de piedra.

La arquitectura en esta casa campestre es una experiencia sensorial

La decoración contemporánea, honesta y funcional, se basa en el uso de materiales y luz como elementos clave para crear ambiente. Además, cada apartamento mantiene una conexión directa con su entorno, con vistas al río y a las terrazas del jardín de reciente creación con piscina.

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La promotora, Anna Gášpárová, buscaba crear un lugar en Český Krumlov donde ella misma disfrutaría de su estancia: un espacio con interiores de alta calidad, una atmósfera íntima y rodeado de arte. Para la renovación integral de la casa de huéspedes, que ella y su esposo adquirieron en 2019, contactó a las arquitectas Lucie Němcová y Tereza Komárková de la firma Architéka, con quienes mantiene una estrecha relación.

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Este equipo, compuesto íntegramente por mujeres, se amplió gradualmente para incluir a una jefa de obra y una arquitecta paisajista, y esta sinergia dio lugar a espacios que entrelazan con sensibilidad fragmentos de elementos históricos originales con una nueva capa funcional.

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Las inserciones contemporáneas son elementales en su forma, pero reflexivas y generosas en su ejecución. La intención era crear un «lienzo» limpio y fundamental para futuras intervenciones artísticas y para la vida dentro del espacio.

La distribución espacial de la casa

En la primera planta, con vistas al río y a la vegetación del jardín, se encuentran dos amplios apartamentos. Su distribución se puede dividir de forma variable mediante paneles deslizantes de gran formato hechos a medida que presentan pinturas originales de Patrik Hábl.

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Desde el vestíbulo común, una escalera de forma escultural conduce al ático, donde se ubican tres habitaciones adicionales. Estos espacios se abren generosamente a la estructura del techo, mientras que las reproducciones en las paredes evocan motivos de las pinturas del mismo artista. La planta baja está reservada para la residencia privada del inversor.

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En el diseño interior, se hizo especial hincapié en los materiales de alta calidad. La piedra natural, las superficies de madera y los acabados de cemento aplicados a mano se complementan con carpintería y elementos metálicos hechos a medida, ejecutados con meticulosa atención al detalle.

En cuanto al mobiliario, los arquitectos optaron por una combinación de antigüedades restauradas y una cuidada selección de productos de diseñadores checos y eslovacos, así como de fabricantes locales.

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Una intervención arquitectónica clave fue la transformación de la distribución, que favorece un movimiento natural e intuitivo por la casa. La escalera exterior original se sustituyó por una conexión interior. Una escalera de acero azul oscuro serpentea desde la planta baja hasta el ático, uniendo los diferentes niveles en un conjunto continuo. La nueva distribución enfatiza los ejes visuales, aprovecha las vistas características e introduce una apertura vertical en el espacio.

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Las habitaciones, antes confinadas y oscuras, de la casa de piedra se abrieron e iluminaron al máximo, conservando la solidez y el espíritu del lugar. Se prestó especial atención a los baños, concebidos con un alto nivel de calidad. Las bañeras se extienden directamente hacia los dormitorios, reforzando la sensación de intimidad y ritual personal.

La arquitectura en esta casa campestre es una experiencia sensorial

La privacidad, la comodidad y el lujo informal se equiparan con una composición espacial precisa y una articulación material impecable. El resultado es una experiencia espacial completamente nueva, que se traduce en una experiencia subjetiva para los huéspedes.