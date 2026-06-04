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Wahana Architects, una firma que ofrece servicios especializados de diseño arquitectónico tanto a clientes comerciales como residenciales, presenta esta vivienda de 1.158 metros cuadrados en un terreno de 730 m² en Yakarta, Indonesia.

Esta casa tiene una inusual arquitectura abierta y llena de vegetación

Esta casa fue concebida como un oasis acogedor para familiares, amigos cercanos y colegas profesionales, y fue diseñada para fomentar las conexiones entre generaciones y relaciones. Impulsados ​​por esta sincera aspiración, el estudio se centró en crear un lugar verdaderamente acogedor donde la comodidad y la tranquilidad propiciaran un ambiente ideal para diversos tipos de reuniones.

Esta casa tiene una inusual arquitectura abierta y llena de vegetación

Guiada por este concepto, la distribución espacial de la casa se extiende desde un núcleo central que alberga una amplia sala de estar y comedor, concebida como el corazón social del hogar. El espacio abierto ofrece una gran flexibilidad para acoger tanto cenas íntimas como reuniones sociales más numerosas, complementado por una cocina profesional integrada que fomenta la conexión y una hospitalidad refinada.

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El diseño de la casa

Esta casa tiene una inusual arquitectura abierta y llena de vegetación

Desde una perspectiva arquitectónica, el concepto de estratificación determina la jerarquía espacial del proyecto. La residencia se divide en dos volúmenes distintos, delimitados por un espacio de transición alargado y esbelto.

Esta casa tiene una inusual arquitectura abierta y llena de vegetación

Este elemento visual, concebido como un estanque reflectante lineal, invita a la reflexión y la contemplación, al tiempo que establece una conexión sensorial con el entorno natural de la vivienda.

Esta casa tiene una inusual arquitectura abierta y llena de vegetación

Por otro lado, el ala derecha está envuelto en una piel secundaria de tono marrón que funciona como velo protector y capa expresiva. Además de aportar textura, profundidad e identidad propia a la fachada, esta envoltura forma parte de una interacción arquitectónica más amplia entre volúmenes sólidos, espacios vacíos de transición, agua y superficies superpuestas.

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Con una estética sobria y a la vez evocadora, esta obra tiene una visión contemporánea de la convergencia de la vida doméstica. La claridad espacial, la profundidad de los materiales y la hospitalidad dan forma a una arquitectura centrada en la convivencia, donde la continuidad armoniosa fomenta la interacción y refuerza un sentimiento de apertura e inclusión.