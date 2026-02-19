Darío Rodríguez Arquitectos es una firma que lleva tres décadas diseñando y construyendo casas campestres, y cuyo trabajo se ha destacado en sectores del país como El Peñón. Estas viviendas deben tener unas características que solamente la arquitectura bien hecha puede cumplir.

La trayectoria de una firma que ha hecho de la casa campestre un laboratorio de diseño contemporáneo

Eso es lo que tenía en mente el arquitecto Darío Rodríguez a comienzos de la década de los noventa, cuando creó su compañía. “Quisimos diversificar e innovar en arquitectura”, comenta.

Eso es evidente en muchas de sus obras en Anapoima, Villavicencio, El Peñón, Yopal y en la sabana de Bogotá, entre otros sitios.

De hecho, afirma que está dispuesto a trabajar en cualquier lugar de implantación, siempre leyendo con cuidado cuáles son las condiciones para poder adaptar cada proyecto, con las tendencias y corrientes más actuales y con la tecnología más cómoda e innovadora.

Instagram: @dario_rodriguez_arquitectos