En Kyiv, Ucrania, a través de la transparencia, la luz y una cubierta que se convierte en el gesto arquitectónico central del proyecto.

Ubicadas en una finca privada en el centro de Ucrania, estas casas de huéspedes ofrecen una reinterpretación contemporánea de la tradicional mazanka ucraniana: la casa rural arquetípica moldeada por materiales locales, clima y rituales culturales.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

Para esta obra, a cargo de la firma YOD Group, la arquitectura vernácula tradicional ucraniana evolucionó a través de soluciones sencillas pero expresivas, caracterizadas por gruesos muros encalados, techos de paja y enlucidos regulares como muestra de cuidado y aspiración al orden y la belleza.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

En la interpretación contemporánea del Grupo YOD de la Hata-Mazanka tradicional, esta búsqueda de luz y limpieza se traduce en fachadas de cristal totalmente transparentes, mientras que la cubierta, deliberadamente sobredimensionada, se convierte en el principal gesto arquitectónico del proyecto.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

Su forma escultural define una silueta fuerte e instantáneamente reconocible, que evoca tanto un sombrero alto tradicional como un hongo de gran tamaño que se eleva en el paisaje. Y es que con el frío y la nieve es imposible no compararlas con un iglú.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

“Nuestra filosofía de diseño de terroir va más allá de trabajar con materiales locales o formas familiares; se trata de descubrir la esencia de un lugar y descifrar sus significados culturales”, explica Volodymyr Nepiyvoda , copropietario y socio director de YOD Group.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

“Estudiamos la imagen de la casa tradicional ucraniana, extrajimos sus características principales y las reinterpretamos desde nuestra perspectiva para crear un objeto arquitectónico contemporáneo”.

Sobre la arquitectura de las casas

La distribución espacial se organiza en torno a un núcleo funcional: un bloque central de hormigón que alberga el baño. A ambos lados se encuentran el dormitorio y la sala de estar. La sala de estar cuenta con una chimenea minimalista, una referencia contemporánea a la estufa tradicional ucraniana.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

Como detalle de este proyecto, la ausencia de televisión es una decisión deliberada. Ver la llama viva a través de la abertura circular de la chimenea y mantener un contacto visual constante con la naturaleza circundante fomenta la desintoxicación informativa y la recuperación emocional.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

Durante el día, las fachadas totalmente acristaladas se disuelven visualmente, creando la sensación de que el enorme techo de paja flota sobre el paisaje. Tanto en el interior como en el exterior, el suelo está revestido con una superficie continua de alfombra de piedra, agradable al tacto y que ofrece una sutil sensación de masaje al caminar descalzo.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

El acristalamiento continuo realza la sensación de inmersión en la naturaleza, permitiendo que el paisaje se convierta en parte integral de la experiencia emocional.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

Cuando se necesita privacidad, los huéspedes pueden cerrar cortinas densas pero visualmente ligeras, accionadas automáticamente mediante un panel de control ubicado junto a la cama.

Eco-minimalismo con acento local

El interior sigue los principios del ecominimalismo moderno. Una paleta de colores sobria y natural, una rica variedad de superficies táctiles y objetos de marcas ucranianas se combinan para crear un ambiente tranquilo y cohesivo.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

El espacio cuenta con muebles de Noom, decoración de arcilla negra de Guculiya y elementos de madera texturizada. Uno de los detalles clave del dormitorio es una gran lámpara de pie a medida, elaborada con cerámica y fibras naturales, que aporta calidez y una presencia escultural.

Ingeniería integrada en el diseño del proyecto

La superficie interior de la cúpula está revestida con tejas de madera que evocan las tradicionales tejas de madera utilizadas históricamente en los tejados ucranianos. Con una altura de 10 metros en su vértice, la cúpula realza la sensación de apertura y verticalidad, a la vez que permite que todos los sistemas de ingeniería permanezcan completamente ocultos, dejando las paredes visualmente limpias y sin interrupciones.

El iglú del futuro: así se ven estas cabañas de cristal en Ucrania

Además, un sistema de bomba de calor mantiene un clima interior confortable durante todo el año. El aire acondicionado oculto está integrado con la ventilación de impulsión, que funciona mediante discretas ranuras lineales en rejillas verticales y salidas de aire integradas en la cúpula y el núcleo central.