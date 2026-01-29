Inspirado en el árbol de mango, el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata (CCMV) traduce la memoria colectiva del Cesar en un proyecto arquitectónico contemporáneo que articula identidad, paisaje y tecnología constructiva.

Diseñado por IDOM y construido por A Construir S.A.S., esta megaobra impulsada por la Gobernación del Cesar cuenta con 32.215 metros cuadrados que integran un gran espacio público cubierto, Museo Vallenato, auditorio insonorizado para 1.200 personas, Hall de la Fama, estudios de grabación, salas especializadas, restaurantes y una terraza con vistas a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. La instalación del sistema de construcción en seco estuvo a cargo de Civilconsulta.

Materiales usados en Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata

El proyecto se desarrolló íntegramente con soluciones de construcción en seco de Etex, utilizando placas Superboard, Gyplac y Promat en fachadas, muros interiores y áreas técnicas. Las fachadas se resolvieron con Superboard Premium de 10 mm, aportando resistencia, aislamiento térmico y acústico.

Conozca el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata en Valledupar

En zonas de evacuación se emplearon placas Gyplac RF y Promatct H por su alta resistencia al fuego, mientras que en el auditorio y museo se especificaron Superboard Estándar, Gyplac ST y Gyplac Extradura para garantizar durabilidad y confort acústico.

Además, en áreas húmedas, como baños, se instalaron placas Superboard Enchape, diseñadas para resistir la humedad y permitir distintos acabados.

Conozca el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata en Valledupar

El CCMV se consolida como un nuevo ícono cultural de Valledupar y demuestra el potencial del sistema de construcción en seco en proyectos de gran escala, combinando eficiencia, seguridad y calidad arquitectónica.