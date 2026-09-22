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Construir se suele entender como una práctica que agota recursos, satura el suelo y multiplica las huellas nocivas sobre el ambiente. Es una lectura extendida y no del todo equivocada, pero que deja por fuera donde ocurre lo contrario, donde levantar una edificación es precisamente lo que permite recuperar un terreno destinado antes a una actividad ambientalmente lesiva.

Descubra cómo se planeó y ejecutó el diseño del Centro de Alto Rendimiento Gibraltar en Bogotá

El Centro de Alto Rendimiento Gibraltar, ubicado en el límite entre las localidades de Kennedy y Bosa, en Bogotá, es uno de esos casos. El edificio se erige sobre un antiguo basurero a cielo abierto que operó hasta 1988, y su sola presencia convierte un pasivo ambiental en infraestructura pública.

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La obra forma parte del desarrollo del Parque Metropolitano El Porvenir y se articula con una estación de metro adyacente al mismo parque. Esa conexión multiplica el alcance del equipamiento y explica por qué un proyecto deportivo termina operando no solo como escenario para el entrenamiento de alto rendimiento, sino como pieza de renovación urbana. El edificio, el parque y el metro funcionan como un mismo sistema, y es ese engranaje el que le cambia la cara a un sector de la ciudad que cargó durante décadas con la imagen del basurero.

Con la dirección del arquitecto Mario Cabrera, la firma MC Arquitectos asumió el diseño arquitectónico del proyecto, en tanto que la ejecución de las obras está en manos del Consorcio Gibraltar, conformado por AMR Construcciones —liderada por el arquitecto constructor Alfredo Muñoz Rodríguez— y Conacero Ingeniería. En la actualidad, el desarrollo de la construcción registra un avance del 70 %.

Sobre el diseño de Centro de Alto Rendimiento Gibraltar

El edificio se organiza en un volumen alargado con más de 200 metros de longitud, distribuido en sótano, dos pisos y cubierta, y agrupa los bloques de gimnasia, polideportivo, área cultural y piscinas bajo un mismo pórtico de concreto. Cerchas metálicas salvan las grandes luces que exigen las canchas y las piscinas, y liberan el espacio interior de columnas intermedias.

El programa reúne escenarios para esgrima, boxeo, karate, levantamiento de pesas y gimnasia, además de un polideportivo con graderías, zonas médicas, auditorio y salón múltiple. Finalmente, el hall de acceso conecta con el área de piscinas y con la de competencias.

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La pieza central es una piscina de 78 metros de longitud, 25 de ancho y 3 de profundidad —la más extensa del país—, desarrolla bajo el sistema Myrtha Pools Classic Competition, distribuido exclusivamente por Sinergym para Colombia, una tecnología que destaca por su estructura modular de acero inoxidable, diseñada para ofrecer máxima precisión constructiva, durabilidad y eficiencia operativa.

Además, la piscina está equipada con un muelle móvil que permite dividirla en dos independientes y operarlas de manera simultánea. Asimismo, uno de los elementos más destacados es su sistema de ultrafiltración o filtración regenerativa, que permite una calidad superior del agua mediante procesos de tratamiento más eficientes. Esta tecnología contribuye a una reducción significativa en el uso de productos químicos necesarios para su operación, generando beneficios tanto ambientales como operativos.

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La condición más determinante del proyecto está bajo tierra. Los residuos acumulados durante años de operación del vertedero generan lixiviados, líquidos que se forman cuando el agua de lluvia atraviesa la basura y arrastra sustancias tóxicas capaces de afectar la resistencia del concreto y corroer el acero.

Fundir la cimentación en el lugar habría comprometido su durabilidad, así que el sistema estructural se resolvió con pilotes prefabricados, hincados en el terreno —es decir, que se introducen en el suelo sin excavación previa, mediante golpes, vibración o presión, para dar una base más firme— con el fin de evitar el contacto prolongado del concreto fresco con el suelo contaminado.

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El Centro de Alto Rendimiento Gibraltar es, por esa razón, la primera edificación construida en Colombia sobre un antiguo basurero, y ese antecedente obligó a repensar desde la cimentación hasta el sistema estructural completo.

Antes de cimentar, se retiró buena parte de los residuos peligrosos del predio y se cubrió el remanente con un relleno de tierra, complementado con un sistema de chimeneas que evacúa gases y controla los olores generados por la descomposición de la basura enterrada.

El proyecto apunta, además, a la certificación LEED Plata, un sello que evalúa el desempeño ambiental del edificio en consumo de agua y energía, calidad del aire interior y uso de materiales, y que confirma que la recuperación del lugar no se limita al gesto de construir sobre el basurero, sino que se sostiene en criterios técnicos verificables.

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Y en la gestión de las tierras de excavación generadas durante la construcción contaron con la compañía Ciudad Limpia como aliado. El proyecto produjo cerca de 80.000 toneladas de tierras de excavación, correspondientes al material retirado para realizar las fundiciones y demás obras necesarias.

Asimismo, Ciudad Limpia también gestionó los lixiviados generados por las lluvias, debido a que las tierras habían sido consideradas peligrosas y, por tanto, las aguas que entraban en contacto con estos materiales requerían de un manejo especializado. Para ello, Ciudad Limpia realizó el transporte mediante un camión de vacío, el pretratamiento en celda y posteriormente la disposición final, brindando una solución segura para la disposición de estos materiales.

Por su parte, la fabricación y el montaje en obra de las envolventes muro cortina, puertas y ventanas en aluminio y vidrio de seguridad estuvo a cargo de la compañía Ever Clean, que se apoyó en su planta de producción ubicada en Bogotá. Por otra parte, la compañía AM Ferretería Andrés Martínez suministró todo el acero de refuerzo y las mallas de refuerzo para la estructura del complejo.

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Casos como este muestran que la arquitectura y el urbanismo no son un telón de fondo para la vida urbana, sino herramientas capaces de transformar la calidad de vida de las personas y las condiciones ambientales de un territorio.

Por eso han sido, desde siempre, instrumentos claves para materializar la política pública. Si algo hace el Centro de Alto Rendimiento Gibraltar es recuperar lo que antes era inhóspito para renovar una porción de ciudad, y al hacerlo, pone en evidencia esta capacidad.

Cinco puntos para destacar de esta obra

1. El Centro de Alto Rendimiento Gibraltar demuestra que construir puede ser también una forma de recuperar un territorio ambientalmente deteriorado.

2. La piscina de 78 metros, divisible mediante un muelle móvil y libre de cloro, es la más moderna y sostenible de Colombia.

3. Los pilotes prefabricados e hincados resuelven la cimentación sobre un suelo contaminado por lixiviados, en la primera edificación construida en Colombia sobre un antiguo basurero.

4. El proyecto apunta a la certificación LEED Plata, respaldo técnico de su desempeño ambiental.

5. Sus estándares técnicos y de infraestructura deportiva dejan al edificio en condiciones de operar como sede para los Juegos Panamericanos.