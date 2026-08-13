Conozca las claves para identificar daños en su vivienda y saber qué hacer luego de un sismo

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En AXXIS conversamos con Luis Fernández, ingeniero estructural, para entender cómo se comportan las estructuras durante un movimiento sísmico, qué señales deben llamar nuestra atención y qué elementos es necesario revisar antes de volver a habitar una vivienda o edificio. En esta entrevista, el especialista también explica por qué no todas las grietas representan el mismo nivel de riesgo y cuándo es necesario acudir a una evaluación profesional.

¿Cómo puedo saber que mi edificio cumple con las normas sismoresistentes?

Hay varias herramientas. Primero, cuando uno compra una casa nueva, ahora se está usando mucho una entrega de zonas comunes, que lo tiene que firmar un ingeniero estructural, él puede certificar si está bien diseñado. También la licencia de construcción es una herramienta muy buena para saber si se cumple con las normas sismoresistentes, pero físicamente lo que uno espera en un edificio es que las columnas sean robustas, que existan vigas robustas, que la cimentación también tenga, aunque no se ve, muchas veces en los sótanos se ve que existe suficiente estructura para soportar un sismo, pero principalmente son los documentos que tenga el edificio.

¿Cómo se comporta un edificio sismorresistente durante un terremoto? ¿Cómo debería comportarse?

El edificio debe moverse. La manera como absorbe la energía del movimiento del suelo es mediante el movimiento, y ese movimiento se va amortiguando poco a poco hasta llegar a un momento cero y hasta ser quieto. Si un edificio no se mueve, no se comporta de la mejor manera y por eso tiene que tener grietas y fisuras. Entre más bajo el edificio, más propenso a sufrir en un sismo.

¿Existe algún punto para decir que un edificio ya se está moviendo demasiado?

Si un edificio se está moviendo demasiado, no es una mala señal. Tampoco necesariamente es una buena señal. Lo que está pasando es que está absorbiendo la energía del movimiento. Un edificio que se mueva mucho durante un tiempo sin control quiere decir que no tiene una buena amortiguación del movimiento, pero también está absorbiendo la energía.

En los edificios muy altos, como en Japón o en otros países donde ya tienen tecnologías diferentes, tienen ayudas para poder absorber esa energía adicionalmente al edificio. Pero no quiere decir que estén fallando. Están comportándose como deben ser para absorber la energía.

De hecho, los edificios se mueven inclusive con cargas de viento. Lo que pasa es que nosotros no lo sentimos porque es un movimiento más prolongado. El periodo es mucho más largo, entonces uno no lo siente. En el sismo, el periodo es mucho más corto, por ello las ondas de movimiento son más seguidas, por eso es más aterrador.

¿Qué diferencia existe entre el comportamiento de una casa y un edificio?

El edificio absorbe la energía mediante el movimiento. La casa no va a tener esa oportunidad de moverse. Entonces la casa va a estar más propensa a grietas porque no va a tener ese movimiento y el material va a reflejar ese movimiento mediante grietas.

El hecho de que la casa no se caiga no quiere decir que la casa esté bien o esté mal. Lo que toca revisar es si hay elementos que están justos para caerse o no. Pero la casa normalmente tiende a sufrir más que un edificio.

¿Es normal que aparezcan grietas en una vivienda después de un terremoto?

Sí. Porque la casa no va a permitir el movimiento. Entonces el material es el que va a ceder en este caso del sismo. Lo que hay que revisar es qué tan grandes son las grietas y qué tan prolongadas son. O sea, qué tan anchas y qué tan prolongadas son.

Fotografía: Juan Manuel Gonzalez Restrepo, Unsplash.

¿Y en un edificio es normal que aparezcan grietas?

Es menos aceptable que aparezcan grietas porque los edificios tienen que diseñarse para que se muevan. Eso quiere decir que si aparece una grieta, por ejemplo, en un muro de mampostería fue porque no se dilató bien el muro de la estructura. Eso es un elemento de sismoresistencia.

Los muros que no son parte de la estructura tienen que dilatarse para que permita el movimiento de la estructura. Pero cuando eso no ocurre, cuando no está bien construido, las grietas aparecen en los muros y se generan alarmas que no son tan graves.

¿Qué debo revisar después de un sismo en mi casa?

Efectivamente, las grietas. Hay que revisar qué tan grandes, qué tan graves son las grietas. Hay que revisar también elementos que no estén bien apoyados. Lo más importante es que no se nos caiga nada encima.

En una casa de un piso o de dos pisos, hay que revisar la cubierta, hay que revisar el entrepiso. Si esos elementos perdieron un apoyo importante o perdieron una longitud de ese apoyo que sea considerable, es una falta grave y no se puede utilizar la casa.

Entonces uno tiene que ver grietas, apoyos y también, si es posible, ver si hay algún tipo de elemento que está próximo a caerse.

¿Y en los edificios que debemos revisar?

Todos los casos son diferentes. En casos de grietas en edificios y en casas, todos los casos son diferentes. Efectivamente, muchas casas y muchos edificios van a tener grietas y cada caso tiene que evaluarse de manera independiente.

En el caso de los edificios, si nosotros sabemos que los edificios son de pórticos, pórticos son columnas y muros, y la grieta es en un muro, es un muro de mapostería, pues no es una grieta de riesgo, porque es una grieta en un elemento no estructural.

Pero si mi edificio es de pantallas, que no es tan común en Colombia, pero sí hay edificios con pantallas, y mi grieta está en un muro, si es grave, es mejor no utilizar el edificio.

¿Cual es el paso a seguir si tengo dudas sobre mi estructura?

Definitivamente ahora, después del evento de sismo, para poder volver a la casa, para volver a su vivienda, hay que hacer un peritaje, un peritaje ya sea por un personal que uno pueda contratar de manera independiente o la Secretaría Distrital, ya sean en Cali, en Manizales o en Pereira, ellos tienen una Secretaría de Riesgos y Desastres. Ellos normalmente llevan a un ingeniero, un arquitecto, y ellos son los que hacen un concepto y dicen, esta casa no se puede vivir, tienen que buscar otro sitio para donde vivir. A veces, ellos van a fallar por exceso, ellos van a tratar de mantener la seguridad de las personas por encima de cualquier duda.

Entonces pueda que alguna grieta no sea grave, no sea fatal, pero ellos si ven una grieta que es importante, dicen: no, es mejor que no la use.

De todas maneras, adicionalmente a la acción inmediata que es revisar, si yo puedo entrar y utilizar mi vivienda, se tiene que hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica de los edificios para ver qué tanto se impactó el edificio. Porque así como hay grietas que nos avisan que hay fallas, puede que existan elementos que estén más débiles y que no nos hemos dado cuenta.

¿Puede pasar que sea interna la falla y no se reconozca visualmente?

Sobre todo con estructuras metálicas, porque las estructuras metálicas todas son enchapadas. Enchapadas porque tienen que ser protegidas por cargas contra fuego y pues a la gente no le gustan las excepciones ni nada de eso, entonces todo queda enchapado. Entonces las estructuras metálicas son de especial cuidado porque están cubiertas, entonces no sabemos si hay algún daño.

Esas estructuras, al igual que todas las otras, se tienen que hacer en un estudio de vulnerabilidad sísmica.

¿Cómo debe actuar una persona que está en un piso bajo o en un piso alto?

Si estoy en un piso alto o en un piso bajo, depende de cada uno de los sismos y de las situaciones. Lo principal en términos de evacuación es que no sean sobrecargados. Por eso los rescatistas normalmente dicen que solo bajen del uno al tercer piso, porque si bajan todos los del piso, van a sobrecargar las escaleras de emergencia.

Entonces por eso recomiendan que bajen seguro los del primer nivel y los de arriba se queden, porque de todas maneras, para el momento en que salgan, puede que el sismo ya haya hecho daños en el edificio.

La verdad, en Bogotá y en Colombia, la cultura sismo resistente es relativamente buena. En Bogotá los edificios institucionales, por lo menos, son muy robustos.

Yo no espero que existan colapsos como pueda haber pasado en Venezuela o en otras partes, aunque en Venezuela el sismo fue muy superficial y por eso fue tan trágico. Yo diría que es más por la longitud del sismo. Si el sismo es tan largo como el que fue esta semana, hay suficiente tiempo para evacuar y es mejor evacuar.

Y lo que se puede hacer es una estrategia de evacuación en los edificios, de tal manera que no se sobrecarguen los medios de evacuación. Entonces sí se pueden ir los primeros pisos primero, y después si el sismo sigue, se pueden sacar los otros pisos.

Fotografía: Felipe DB, Unsplash.

¿Algo importante por agregar?

Sí. Con respecto al diseño sismo resistente, los ingenieros estructurales lo que tienen que tener en cuenta es que lo que nosotros hacemos es salvar vidas al final del día. No se trata de decir qué tan grande es la viga o qué tan grande es la columna, sino es salvar vidas.

Y este diseño tiene esta importancia, esta relevancia a lo que pasó esta semana en Colombia. Los elementos tienen que ser lo suficientemente robustos para que garanticen la vida de las personas. Eso no quiere decir que los sismos no puedan afectar los edificios.

Los edificios, después de un sismo, pueden ser afectados. Eso no es un problema, es un daño material. Lo importante es que las personas sobrevivan el evento.

Entonces, primero, el ingeniero estructural salva vidas. Segundo, los edificios no tienen que ser a prueba de sismos. Lo que tiene que ser es a prueba de un colapso mientras que las personas puedan salir. Si un edificio falla o si un edificio tiene una grieta importante en la columna, pero no colapsó, él cumplió su labor. Ya después alguien puede venir y decir, voy a arreglarlo, hago un reforzamiento, recupero el edificio, o si no se puede recuperar, no se recupera.

Pero el hecho de que nosotros hablemos de sismo resistencia y hablemos de la norma NSRS, no quiere decir que los edificios no puedan tener grietas o fallas después de un sismo. Eso es imposible porque no sabemos qué tan grave sea el próximo sismo. Lo que sí podemos hacer es mitigar tanto como sea posible el riesgo de pérdidas de vidas.