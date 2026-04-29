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Pocos proyectos recién terminados están rodeados de una vegetación tan exuberante como la que envuelve el conjunto Bee House. Este grupo de casas-estudio de madera fue diseñado y construido por Petr Novák como un lugar para vivir y trabajar en estrecho contacto con la naturaleza.

Un conjunto de casas hechas para descansar y trabajar rodeados de la naturaleza

La idea de este pequeño complejo residencial en las afueras de un pueblo de la región de Vysočina evolucionó gradualmente, a la par del crecimiento del negocio familiar que proporcionó el respaldo técnico y financiero para su realización, y junto con los árboles que Novák plantó en el terreno hace más de veinte años.

Un conjunto de casas hechas para descansar y trabajar rodeados de la naturaleza

El terreno en sí sirvió en su día como vertedero de escoria para una fundición cercana. Con el tiempo, la familia lo transformó en un extenso jardín que ahora ofrece un entorno apacible para quienes buscan vivir y trabajar en un entorno natural tranquilo. Los estudios se alquilan a largo plazo.

El diseño de las casas

La arquitectura de las casas-estudio de madera se inspira en construcciones rurales sencillas que reflejan la honestidad material y el carácter del paisaje local. La fuerte conexión del proyecto con su entorno también es evidente en los materiales utilizados tanto en la estructura como en los interiores. Los singulares tejados están hechos de tablones de encofrado y vigas en H fabricadas por un aserradero local.

Un conjunto de casas hechas para descansar y trabajar rodeados de la naturaleza

Aunque este sistema estructural se suele utilizar en construcciones monolíticas de hormigón, aquí queda a la vista y, realzado con detalles en amarillo, se convierte en un elemento arquitectónico distintivo. Los tejados luminosos contrastan con la fachada oscura de madera de roble carbonizada mediante la técnica Shou Sugi Ban, que garantiza durabilidad y requiere un mantenimiento mínimo.

Un conjunto de casas hechas para descansar y trabajar rodeados de la naturaleza

Los interiores se caracterizan por una distribución diáfana, materiales naturales y grandes ventanales que conectan los espacios con el jardín. El revestimiento de paredes, las puertas y otros elementos interiores están hechos de lamas de roble procedentes de un aserradero cercano. Las lamas del suelo se pegaron y prensaron sobre tableros de partículas y se utilizaron como grandes paneles de pared de 2,7 × 1 metro.

Un conjunto de casas hechas para descansar y trabajar rodeados de la naturaleza

Las puertas correderas de roble llegan hasta el techo, reforzando la sensación de amplitud y permitiendo la vista a través de los espacios. Cada estudio se distingue por su propia paleta de colores —amarillo, rojo, gris o verde—, lo que confiere a cada vivienda un carácter único.

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El diseño también incluye cocinas a medida y todo el mobiliario interior, así como la iluminación y otros detalles. Tiradores, manillas y otros elementos se fundieron en una fundición local con latón y aluminio, utilizando como moldes ramas, troncos y hojas de haya. Un motivo de hojas metálicas perforadas se repite en todo el recinto, incluyendo la puerta de entrada y un mueble de almacenamiento, creando un elemento visual unificador.

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La disposición compacta de los edificios proporciona privacidad —gracias a la orientación de las casas y su ubicación entre la vegetación— y espacios comunes compartidos. El jardín es, por lo tanto, una parte esencial del proyecto, que confiere al entorno una sensación de intimidad.

Cada estudio cuenta con su propio jardín delimitado por plantas perennes, gramíneas ornamentales, piedras solitarias y vallas de madera carbonizada. El diseño paisajístico conecta el complejo de forma natural con el paisaje circundante. Los jardines se riegan con agua de un pozo local. Los edificios se asientan sobre pilotes, lo que minimiza el impacto en el terreno y permite su cuidadosa ubicación entre los árboles maduros.

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Los senderos frente a los estudios están pavimentados con grava ocre, mientras que las terrazas están formadas por tablones de roble de formas orgánicas que continúan la misma estética de los suelos interiores. Las luminarias de cobre y acero se presentan como sutiles puntos de luz que recuerdan a las velas, contribuyendo a la atmósfera de calma del lugar.

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Un aparcamiento compartido de hormigón pulido y pavimento de piedra arenisca de Božanov refuerza el carácter natural del complejo. Los estudios comparten una hoguera comunitaria y una sauna compartida, y se prevé la construcción de instalaciones deportivas en el futuro.

Bee House representa la transformación de un terreno anteriormente degradado en un lugar donde la vida, el trabajo, la artesanía local y la vida comunitaria están estrechamente ligados.