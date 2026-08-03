Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Este terreno estaba dedicado a la fabricación de armas, luego a la de piezas de automóviles y, posteriormente, permaneció inactivo durante años, Hérault Arnod Architectures, quienes desarrollaron esta obra, ha finalizado Paysage Habité – Résidence Harmonie, un edificio de 92 viviendas que parte de una simple observación de que el 80 % de los franceses prefiere vivir en una casa que en un piso. El proyecto busca hacer más atractiva la vivienda colectiva incorporando cualidades que suelen asociarse a una casa.

Un conjunto de viviendas al confort de una casa unifamiliar en Francia

La característica de este proyecto parte de una visión más amplia de la ciudad, basada en la movilidad sostenible, la diversidad social y la calidad de la vivienda. La gestión del límite entre el nuevo desarrollo y el tejido urbano existente fue una preocupación fundamental: el volumen del edificio está diseñado para integrarse con sus vecinos, disminuyendo gradualmente su altura y minimizando las sombras proyectadas.

Un conjunto de viviendas al confort de una casa unifamiliar en Francia

La arquitectura de las viviendas

El edificio adopta la forma de un amplio anillo que rodea un jardín comunitario. Deliberadamente poco profundo, este anillo proporciona a cada vivienda una doble orientación y un acceso rápido tanto al interior como al exterior, a la calle y al jardín. La mayoría de los apartamentos ofrecen dos vistas distintas en lugar de una, además de que todas las viviendas cuentan con balcón o terraza.

Un conjunto de viviendas al confort de una casa unifamiliar en Francia

Cada componente del programa —viviendas de alquiler social, viviendas en propiedad subvencionadas y viviendas de mercado libre— tiene su propia escalera. Los apartamentos se agrupan por categoría, sin solapamiento entre los distintos programas, para simplificar la gestión.

Un conjunto de viviendas al confort de una casa unifamiliar en Francia

Sin embargo, esta división es invisible desde el exterior ya que el proyecto se percibe como un todo único y unificado, con la diversidad social integrada en lugar de expresada a través de diferentes tratamientos arquitectónicos.

Un conjunto de viviendas al confort de una casa unifamiliar en Francia

Desde la calle, todos acceden a través del mismo gran porche abierto a un jardín construido alrededor de una fuente de agua refrescante, una piscina que recoge el agua de lluvia de los tejados. Una sala comunitaria compartida se sitúa junto al porche. Con ventanales que dan a la calle y su propia entrada independiente, actúa como interfaz entre la vida del barrio y la del edificio.

Detalles en el diseño del proyecto

Son los detalles los que mejor revelan la ambición del proyecto. Los residentes disponen de un pequeño cobertizo de madera integrado directamente en su terraza, que también sirve de separador entre vecinos. En vez de dejar las bicicletas a pie de calle, el edificio las sube hasta la puerta principal: ascensores con capacidad para cochecitos de bebé y bicicletas permiten a los residentes acceder a su rellano y, desde allí, a plataformas cubiertas y seguras equipadas con puntos de recarga para bicicletas eléctricas. Estas plataformas, apiladas en cada esquina del jardín, se ocultan tras plantas trepadoras, convirtiendo una solución muy práctica contra el robo de bicicletas en cuatro columnas verdes que se elevan por el edificio.

Un conjunto de viviendas al confort de una casa unifamiliar en Francia

En la parte superior, los tejados albergan terrazas ajardinadas reservadas para los residentes de las plantas superiores. Dejadas en estado natural de forma deliberada, estas cubiertas verdes aíslan el edificio y gestionan el agua de lluvia para toda la estructura.

Un conjunto de viviendas al confort de una casa unifamiliar en Francia

En cuanto a la construcción, el proyecto se diseñó para ser económico y de alto rendimiento. El edificio está construido con hormigón prefabricado de color arena claro, cuya superficie presenta finas nervaduras en forma de espiga, un diseño específico para este proyecto que se repite incluso en las celosías metálicas que protegen los balcones.

Un conjunto de viviendas al confort de una casa unifamiliar en Francia

En lugar de disimular un material económico, los arquitectos lo convirtieron en el eje central del proyecto: son estas nervaduras y pliegues los que confieren a los balcones que dan a la calle su carácter escultórico, sin necesidad de recurrir a acabados costosos.