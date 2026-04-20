Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Sentir las vetas y las texturas de las piedras, vivir en espacios con un estilo total look —donde predomina una escala cromática— y disfrutar de un piso laminado en ambientes como la cocina —gracias a su resistencia al agua y los rayones— son las tendencias que llegan con fuerza en este primer semestre del año.

Innovación en acabados: piedra, concreto y madera en una nueva dimensión

Y por esto las nuevas propuestas de la compañía colombiana Decorcerámica se centran en esos aspectos, junto a complementos para ducha donde la liviandad y la esbeltez se mezclan con tecnología y diversos tipos de chorro. “También lanzamos un concepto novedoso, que llamamos Flexible Stone. Son revestimientos flexibles para pared que tienen mucha textura. En esta temporada la piedra viene muy fuerte”, explica María Carolina Robles, directora líder de Comunicaciones en Decorcerámica.

Innovación en acabados: piedra, concreto y madera en una nueva dimensión

La firma logra este revestimiento de piedra flexible al utilizar tecnologías como la Skinstone Technology, que transforma la rigidez mineral en una superficie que se adapta y envuelve con naturalidad cualquier forma que tenga el muro.

Tendencias en materiales

Entre los lanzamientos del Grupo Decor también está Ikai, marca con la que se plantean acabados en concreto arquitectónico hechos totalmente a mano en Cali (Valle del Cauca), los cuales tienen una textura real, un volumen tangible y un carácter artesanal por su clase de fabricación, así como una estética que se desenvuelve en el mundo de la rusticidad; además, son atérmicos —no se calientan con el sol—, por lo que resultan ideales para instalarlos en áreas de piscina.

Innovación en acabados: piedra, concreto y madera en una nueva dimensión

En pisos blandos se imponen las texturas tipo madera, en tonos greige —combinación de gris y beige—, roble y gris, que integran sistemas resistentes al agua y a los rayones. Así mismo, están de moda los acabado sextramate —que disminuyen considerablemente el reflejo de la luz—, al tiempo que los formatos XL permiten crear composiciones más estilizadas para todo tipo de espacios, entre estos las cocinas.

En el mundo de las piedras, la tecnología 3D permite que no solo se vean las vetas, sino que se sientan. “Se está imponiendo en las piscinas generar un total look, ya que las piedras se pueden instalar en pisos y paredes”. Estas superficies evocan paisajes minerales y atmósferas serenas, aparte de que son atérmicas y que cambian de tonalidad al estar húmedas, razón por la cual sus colores y vetas se ven con más intensidad.

Innovación en acabados: piedra, concreto y madera en una nueva dimensión

En el campo de los baños, los sanitarios inteligentes toman más fuerza. “De la mano de Kohler y de Klipen ofrecemos diversas opciones para que todos puedan acceder a estos avances tecnológicos”. En cuanto a diseño, sobresale un sanitario en tono almendra, un color cálido y con mucha personalidad, pensado para continuar con la tendencia de espacios total look. Para las griferías se deja atrás el tradicional cromado para pasar al mate, en colores como negro o gunmetal.

Finalmente, la firma española Porcelanosa trae porcelanatos de distintas medidas, texturas sutiles y una identidad que mezcla una inspiración global con el carácter latinoamericano. Piedra, madera, terrazo, mármol o cemento llegan con tecnología super touch, que resalta relieves y profundidades para lograr superficies más reales. En formatos, estas referencias van desde 120 × 270 centímetros hasta 20 × 20 centímetros.

Innovación en acabados: piedra, concreto y madera en una nueva dimensión

Así, entre vetas que se perciben al tacto, superficies que reaccionan al agua y acabados que envuelven los espacios, esta propuesta se acerca más a una experiencia sensorial completa. Una invitación a habitar los materiales desde lo cotidiano, donde cada textura y cada tono construyen atmósferas con carácter propio.

La propuesta de Decorcerámica

Un elemento crucial para toda cocina es el lavaplatos. No obstante, en muchas oportunidades no se le presta especial atención desde el diseño. Es recurrente que se opte por los de acero, donde el color es dado por el material en su estado natural. Con el objetivo de cambiar esta percepción, la compañía Decorceramica lanza lavaplatos de doble poceta en tonos terracota, gris oscuro y negro.

Innovación en acabados: piedra, concreto y madera en una nueva dimensión

“Estos lavaplatos se transforman en el foco visual del espacio”, comenta Robles. Este lanzamiento tiene una mezcla entre cuarzo y polimetilmetacrilato, un material híbrido de alto desempeño, que además de otorgar resistencia e higiene, es muy suave al tacto.

En el campo de la marca española Porcelanosa, la propuesta para el ambiente de cocina es generar un aspecto total look, donde sus porcelanatos permiten la instalación en distintas áreas gracias a sus diversos formatos, que van desde los 120 x 270 centímetros hasta 20 x 20.

Innovación en acabados: piedra, concreto y madera en una nueva dimensión

Estos revestimientos recrean materiales como mármol, cemento, marfil y madera, con relieves, tonos neutros y texturas para diseñar ambientes de cocina donde la armonía se encuentra con el carácter.