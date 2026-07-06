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Un apartamento remodelado a la medida de sus residentes: esta es la premisa a partir de la cual los arquitectos Carolina Lineros y Ernesto Puente llevaron a cabo este proyecto. Para lograrlo, realizaron una serie de talleres con el fin de averiguar, mediante diferentes métodos —como entrevistas y encuentros informales—, no solo el estilo de vida de los futuros habitantes, sino su personalidad.

Este apartamento convierte la personalidad de sus dueños en el principal atractivo

“Nos formamos en una escuela que pone en el centro a los usuarios, por lo que conocer personalmente a nuestros clientes es parte fundamental de nuestro trabajo. De hecho, representa la base que sustenta la propuesta arquitectónica”, explica Carolina.

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En este caso, esa etapa del proceso estaba bastante adelantada, pues anteriormente habían trabajado con los propietarios del inmueble en la adecuación de los locales comerciales donde se ubican sus restaurantes —actividad principal de la dueña—. “Gracias a eso, nos contactaron para este encargo; sin embargo, el reto aquí fue distinto, pues se trataba de un proyecto personal: su propia vivienda”, comenta Ernesto.

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Al comienzo se pensó en remodelar únicamente el baño principal, pero como sucede la mayoría de las veces, durante el proceso se tomó la decisión de renovar otros espacios hasta que finalmente se optó por hacer una transformación integral del apartamento, que si bien no se puede considerar una construcción antigua, presentaba una distribución compacta que no era afín con las necesidades particulares de los propietarios. Una de las mayores limitantes era el desaprovechamiento de un área significativa de la vivienda, debido a la existencia de una alcoba y un baño de servicio.

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“Sin duda, este fue uno de los cambios más importantes del proyecto, pues implicó demoler varios muros y trasladar algunas instalaciones para concebir un nuevo baño, donde el tiempo dedicado a uno mismo es la verdadera prioridad”, asegura la arquitecta.

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Sobre este punto, cabe destacar la necesidad de que la vivienda contemporánea otorgue mayor importancia a las áreas privadas —como habitaciones y baños—, en vez de concentrar toda la atención en la zona social, un aspecto frecuente en los modelos residenciales actuales y sobre el que cabe preguntarse: ¿los espacios sociales deben seguir siendo los protagonistas del hogar contemporáneo o, por el contrario, convendría buscar un equilibrio, considerando que es en los ambientes privados donde realmente transcurre la mayor parte de nuestra vida en casa?

Detalles de la renovación del apartamento

Aquí, los arquitectos apostaron por exaltar el baño como un lugar especial, ampliándolo para que abarque el espacio que antes ocupaban la alcoba y el baño de servicio, potenciando el ingreso de luz natural e introduciendo una tina con vista hacia el exterior y un walk-in closet a la medida.

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Así mismo, la cocina, que antes se encontraba relegada a un segundo plano de la zona social, adquirió un mayor protagonismo gracias a que se extendió en sentido horizontal, lo que permitió relacionarla visual y espacialmente con la sala.

“Una de las conclusiones que sacamos de la fase inicial del proyecto —cuando nos dedicamos a conocer a fondo a nuestros clientes— fue que no les interesa llevar una vida social muy activa ni recibir muchos invitados en casa, dinámicas que suelen orientar el diseño de la cocina.

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Pero al tratarse de personas vinculadas al sector de la gastronomía, este espacio no podía continuar desempeñando un papel secundario dentro de la vivienda, razón por la cual le conferimos mayor jerarquía al integrarla de la manera como lo hicimos”, manifiesta la arquitecta.

Con la redistribución de los espacios, además de los acabados y el mobiliario, se completó la intervención. Estos se escogieron también con base en la personalidad de los habitantes, empleando una paleta de materiales y colores de inspiración nórdica que transmite una imagen sobria, discreta y funcional. “En este sentido, los detalles de iluminación fueron fundamentales, al igual que los acentos de color; por ejemplo, el bronce se eligió para aportar calidez y sobriedad”, agrega Carolina.

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Conocer no es comprender. Lo primero supone la acumulación de información, mientras que lo segundo implica conciencia. De ahí que los arquitectos a cargo de esta remodelación hayan concentrado grandes esfuerzos en comprender quiénes son realmente los habitantes de la vivienda, para así concebir un diseño que responda con precisión a su manera de vivir.

Cinco puntos para destacar de esta obra

1. Se evitaron las superficies completamente blancas para crear un ambiente cálido y confortable.

2. En un comienzo, solo se intervino el baño de la habitación principal; sin embargo, el proceso motivó la transformación de todo el apartamento.

3. La cocina se modificó con el fin de otorgarle un mayor protagonismo, teniendo en cuenta que la propietaria del inmueble se dedica al sector de la gastronomía.

4. El uso de la madera fue clave, ya que una de las fuentes de inspiración para este proyecto fue el diseño nórdico, en el que los materiales de origen natural son característicos.

5. El sistema de iluminación se diseñó en función de los requerimientos lumínicos de cada espacio.