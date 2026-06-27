Este apartamento en londres encuentra el equilibrio perfecto entre sofisticación y funcionalidad

Revista Axxis
Getting your Trinity Audio player ready...
Situado en la planta baja de un edificio residencial con vistas a Battersea Park, este apartamento londinense ha sido completamente rediseñado por la firma NENMAR mediante una reforma interior integral centrada en mejorar la distribución del espacio, potenciar la luz natural y crear un hogar tranquilo y sofisticado.
El diseño se caracteriza por una refinada paleta de materiales seleccionados, creando un ambiente tranquilo, sobrio y atemporal. Cada detalle, desde la carpintería y la iluminación, hasta los textiles ha sido diseñado y confeccionado a medida para adaptarse tanto al espacio como al estilo de vida de sus habitantes.
El diseño del apartamento
Desde la entrada, la nueva distribución introduce una interpretación contemporánea de las molduras de pared, definidas por guías verticales y horizontales de roble natural. Estos elementos enmarcan las puertas y se integran a la perfección con la carpintería, estableciendo un lenguaje arquitectónico que se extiende por toda la residencia.
Para romper con este ritmo, una llamativa pared de acero inoxidable cepillado marca el final del pasillo principal. Oculta en su interior, una puerta secreta conduce a un aseo de cortesía revestido completamente de travertino rojo, creando un sorprendente contraste dentro de la sobria paleta de materiales.
La sala de estar se concibe como un espacio tranquilo y sencillo, centrado en una chimenea monolítica hecha a medida y tallada en un solo bloque de travertino titanio. Este mismo material se extiende al comedor y la cocina a través de un arco contemporáneo, creando una continuidad fluida entre los espacios y reforzando la armonía de los elementos integrados.
Las dependencias privadas constan de tres dormitorios, cada uno con su propio baño. Estos espacios se caracterizan por paredes revestidas de estuco de arcilla y suelos de cemento, complementados con detalles de travertino blanco hechos a medida que aportan calidez y textura, manteniendo la coherencia material del proyecto.
El objetivo del proyecto era crear un interior atemporal y sofisticado donde la sencillez, la artesanía y la calidad de los materiales se unieran para dar cabida a la vida contemporánea. El resultado es un hogar que equilibra la elegancia con la funcionalidad, ofreciendo un entorno sereno para el día a día en el corazón de Londres.