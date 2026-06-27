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Este apartamento en Londres encuentra el equilibrio perfecto entre sofisticación y funcionalidad

Este apartamento fue completamente rediseñado para crear un hogar donde la luz natural, la materialidad y una cuidada distribución convierten la sencillez en una expresión de sofisticación atemporal.
  • Autor:
  • Con información de V2com
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  • Créditos imágenes:
  • James Retief

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Situado en la planta baja de un edificio residencial con vistas a Battersea Park, este apartamento londinense ha sido completamente rediseñado por la firma NENMAR mediante una reforma interior integral centrada en mejorar la distribución del espacio, potenciar la luz natural y crear un hogar tranquilo y sofisticado.

Apartamento londres diseño
Este apartamento en Londres encuentra el equilibrio perfecto entre sofisticación y funcionalidad

El diseño se caracteriza por una refinada paleta de materiales seleccionados, creando un ambiente tranquilo, sobrio y atemporal. Cada detalle, desde la carpintería y la iluminación, hasta los textiles ha sido diseñado y confeccionado a medida para adaptarse tanto al espacio como al estilo de vida de sus habitantes.

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El diseño del apartamento

Desde la entrada, la nueva distribución introduce una interpretación contemporánea de las molduras de pared, definidas por guías verticales y horizontales de roble natural. Estos elementos enmarcan las puertas y se integran a la perfección con la carpintería, estableciendo un lenguaje arquitectónico que se extiende por toda la residencia.

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Para romper con este ritmo, una llamativa pared de acero inoxidable cepillado marca el final del pasillo principal. Oculta en su interior, una puerta secreta conduce a un aseo de cortesía revestido completamente de travertino rojo, creando un sorprendente contraste dentro de la sobria paleta de materiales.

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La sala de estar se concibe como un espacio tranquilo y sencillo, centrado en una chimenea monolítica hecha a medida y tallada en un solo bloque de travertino titanio. Este mismo material se extiende al comedor y la cocina a través de un arco contemporáneo, creando una continuidad fluida entre los espacios y reforzando la armonía de los elementos integrados.

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Las dependencias privadas constan de tres dormitorios, cada uno con su propio baño. Estos espacios se caracterizan por paredes revestidas de estuco de arcilla y suelos de cemento, complementados con detalles de travertino blanco hechos a medida que aportan calidez y textura, manteniendo la coherencia material del proyecto.

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El objetivo del proyecto era crear un interior atemporal y sofisticado donde la sencillez, la artesanía y la calidad de los materiales se unieran para dar cabida a la vida contemporánea. El resultado es un hogar que equilibra la elegancia con la funcionalidad, ofreciendo un entorno sereno para el día a día en el corazón de Londres.

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