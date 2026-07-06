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Prepararse por la mañana puede ser un acto simple y automático o puede ser un pequeño ritual. En este apartamento en Bucaramanga (Santander), el arquitecto Francisco Forero, director de F2G Arquitectura y Diseño, reformó el baño principal y lo integró al walk-in closet para construir un solo ambiente; una boutique doméstica donde el acto de arreglarse para salir tiene una nueva percepción cada día.

La operación reorganiza el programa por completo. El mesón del lavamanos se separa de las demás funciones del baño y opera como tocador independiente, mientras el sanitario y la ducha se ubican detrás del espejo, fuera del campo visual inmediato.

Inspírese: el baño y el 'walk-in closet' como un único espacio

Esta distribución disuelve la jerarquía tradicional del baño y pone en primer plano el acto de vestirse y maquillarse. El clóset, integrado al mismo recorrido, despliega la ropa y los accesorios como parte del ambiente, no como un depósito separado. Moverse de un extremo al otro del espacio es parte del ritual.

El diseño lumínico sostiene esa intención con precisión técnica. Toda la luz del baño es indirecta —paredes y cielos actúan como difusores y reflectores— y combina dos temperaturas de color, 2.700 K y 4.000 K, para construir una iluminación de estudio fotográfico que favorece la percepción del rostro frente al espejo. No se ven las luminarias; se ve la luz.

Inspírese: el baño y el 'walk-in closet' como un único espacio

La paleta de color está subordinada a esa lógica, y los volúmenes se definen mediante acentos en las aristas de los muros, que trazan líneas precisas sin añadir masa. El resultado no es un baño ampliado, sino un espacio diseñado para cualificar lo rutinario, para dignificar lo corriente.

Nos encanta del diseño de este baño

1. El sistema de iluminación con dos temperaturas de color, una decisión técnica que transforma el espejo del tocador en el mejor lugar de la casa para verse.

2. El lavamanos, separado de las funciones húmedas del baño, opera como tocador y redefine la jerarquía del espacio.

3. Toda la iluminación es indirecta; paredes y cielos actúan como difusores para que las luminarias desaparezcan y solo permanezca la luz.