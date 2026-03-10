Los principales objetivos de esta nueva biblioteca fue modernizar los servicios culturales del municipio de Saint-Adolphe-d’Howard, abordar los desafíos ambientales actuales y resolver los problemas de inundaciones asociados con el sitio.

Esta biblioteca se concibe como una institución viva para el futuro cultural

Esta obra está diseñada para convertirse en un centro de servicios ciudadanos, un espacio de interacción social e intergeneracional, y un espacio que promueva la accesibilidad cultural tanto para residentes como para visitantes.

Nombrada en honor a Monica C. Gratton, figura clave de la vida cultural y comunitaria de Saint-Adolphe-d’Howard, la biblioteca funciona como un «tercer espacio» y contribuye a revitalizar el centro del municipio.

Detalles de la arquitectura de la biblioteca

El enfoque de la firma encargada del proyecto, Perrault Architecture, fue concebir la biblioteca como una institución viva. El concepto arquitectónico ofrece un marco flexible que puede evolucionar con el tiempo. Creen que la presencia del edificio debe estar arraigada en su entorno, en lugar de servir como escaparate de un estilo arquitectónico.

Además, el diseño se inspira en el ADN natural del lugar, resaltando las montañas, los lagos y el bosque. Con esta mentalidad, la intención de la firma fue crear una sensación de movimiento dinámica y decidida. Dos geometrías convergen en el volumen propuesto: una cubierta inclinada, característica de la arquitectura regional, y una curva que evoca las sinuosas líneas de las montañas y los lagos.

Ubicado en la entrada norte del pueblo, el edificio se erige como un hito en el paisaje. Situado perpendicular a la carretera, crea un patio delantero que puede albergar las actividades del pueblo. La entrada lateral, marcada por una columnata, guía suavemente a los visitantes y estudiantes de la escuela cercana hacia un ambiente tranquilo e introspectivo.

Los amplios ventanales transforman el espacio abierto con el cambio de estaciones, ofreciendo una conexión cercana con el exterior y la riqueza del entorno natural. En el interior, un dosel de madera protege y reconforta a los visitantes mientras leen.

Para optimizar la eficiencia energética, el volumen del edificio se mantiene simple y compacto. La forma de la cubierta establece un diálogo armonioso con las montañas circundantes y la morfología edificada a lo largo de la carretera principal.

Como resultado, la cubierta revela un perfil marcadamente inclinado desde una perspectiva y una forma curva y envolvente desde otra, enfatizando la doble expresión geométrica del edificio.

La cubierta parabólica, que comienza en un punto alto y desciende suavemente, se apoya en una estructura de madera maciza recubierta de cobre estañado. Este material sigue la curva a la perfección y se instala siguiendo el patrón tradicional de las cubiertas canadienses.