El estudio de arquitectura Voith & Mactavish, con sede en Filadelfia, ha diseñado un edificio educativo de 74.000 pies cuadrados que adopta los estándares de sostenibilidad del siglo XXI y promueve métodos de aprendizaje híbridos e innovadores.

Así es el edificio donde la arquitectura y la tecnología transforman la educación

Construido para albergar los programas de negocios de vanguardia de la Universidad de Lehigh en el campus Asa Packer, al este de Pensilvania, el proyecto ha obtenido la certificación LEED Oro. El Edificio de Innovación Empresarial, de tres plantas, alberga permanentemente el Instituto Vistex de Educación Ejecutiva, un programa emblemático.

La ampliación, de diseño flexible y tecnología de vanguardia, alberga cuatro plantas de espacios para estudiantes, laboratorios de investigación, oficinas para el profesorado, salas de conferencias y aulas equipadas para la enseñanza a distancia, híbrida y presencial.

El proyecto de 35 millones de dólares permite a la Facultad de Negocios de Lehigh preparar a sus estudiantes para intercambios reales en entornos equipados con la tecnología más avanzada. Un aula circular está diseñada para imitar el típico entorno corporativo y acoge a los estudiantes en un espacio circular sin podio, con cuatro paneles LED suspendidos en la parte superior para garantizar la visibilidad de todas las pantallas.

Una sala de presentaciones ofrece un espacio dedicado a que los estudiantes practiquen la presentación de sus ideas, mientras que una sala de comunicación empresarial facilita el aprendizaje de la redacción profesional y el discurso convincente.

El propósito de la obra

El enfoque central de VMA para diseñar entornos de alta tecnología para el aprendizaje híbrido fue considerar el aula como un sistema con múltiples partes que contribuyen a la experiencia general. Este diseño basado en componentes implicó la integración de la tecnología desde las primeras etapas, así como la consideración de las líneas visuales, el confort acústico y la configuración modular del mobiliario desde el principio. Para elaborar tipologías de aulas específicas para cada tecnología, VMA recopiló valiosas aportaciones del profesorado sobre sus métodos de enseñanza y los objetivos pedagógicos de cada espacio.

Las aulas de aprendizaje híbrido cuentan con sistemas avanzados de cámara y sonido que graban tanto las clases como las reacciones de los estudiantes. En estas aulas, los estudiantes pueden reorganizar los escritorios móviles y el mobiliario modular para adaptarlos a sus necesidades e interactuar de diferentes maneras. También pueden conectarse a monitores integrados que les permiten trabajar en equipos pequeños e independientes.

Los entornos de aprendizaje especializados incluyen un estudio de televisión y un estudio de grabación de video con un solo toque donde los estudiantes pueden practicar para entrevistas de trabajo y los profesores pueden grabar las clases. Los espacios de tutoría y las salas de simulación ofrecen oportunidades adicionales para que profesores y estudiantes colaboren y desarrollen las habilidades interpersonales, colaborativas y basadas en el descubrimiento necesarias para las empresas del siglo XXI.

El diseño del edificio

En el corazón del edificio se encuentra un patio exterior y un vestíbulo de entrada que conectan las dos alas del edificio y pueden utilizarse también como espacio para eventos del campus. El vestíbulo de doble altura está rodeado por una elegante fachada de vidrio sinterizado y una marquesina exterior que controla la entrada de luz solar directa.

Este espacio flexible puede acoger a 200 personas simultáneamente y ofrece vistas al exterior y a las salas adyacentes a través de sus paredes de cristal de altura completa. Una pantalla táctil interactiva en el vestíbulo destaca momentos clave de la historia de la escuela, así como a exalumnos ilustres.



Para fomentar el intercambio informal de conocimientos, se crearon módulos de trabajo en grupo junto al vestíbulo de entrada, coronados por una sala de estar en el entrepiso para facilitar pequeñas reuniones y sesiones de estudio en cualquier momento.

La suite Vistex, en la tercera planta, sirve como lugar para recepciones de networking y está equipada con una sala de estar y una despensa donde los estudiantes pueden reunirse antes y después de las clases.

Además de ofrecer 16 nuevos espacios de aprendizaje, el edificio también invita a los estudiantes de programas de pregrado y posgrado a utilizar el Lehigh Ventures Lab, un espacio de incubación de empresas para emprendedores en etapa inicial, junto con un mini salón.