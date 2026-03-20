La vibrante, audaz y extensa colección de arte del propietario hacen que este proyecto sea único. El estudio Picnic Design se propuso incorporar elementos de diseño clave en toda la vivienda que estimularan la imaginación, sin descuidar la funcionalidad. Esta obra, titulada Casa para un Amante del Arte, ha sido galardonada con el Premio Maestro de Arquitectura en la categoría de Interiores de Viviendas.

En Toronto, Canadá, una vivienda de los años 20 renace entre arte, color y funcionalidad

En el proceso, una casa de Toronto de la década de 1920, con una ampliación trasera que requería una reconstrucción estructural urgente, se transformó en un hogar visualmente impactante, armonioso y funcionalmente confortable.

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En las primeras etapas de planificación del proyecto, la extensa colección de arte moderno y de otras disciplinas del cliente se convirtió en la principal guía. El objetivo era crear un espacio cohesionado conectando las distintas zonas de diseño en la planta baja mediante elementos unificadores, manteniendo un toque lúdico y natural, haciendo referencia a las líneas que se entrecruzan en el arte moderno.

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Por otro lado, una serie de zonas de transición contrastantes introducen intensos bloques de color —azulejos azul marino y verde azulado en los baños, terracota en la cocina— con agradables transiciones de materiales y texturas que realzan el interior.

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Las vistas enmarcadas crean continuidad entre los espacios de la casa, y el aprovechamiento total de la luz natural, incluyendo la instalación de una claraboya en el pasillo del segundo piso, aporta una sensación de amplitud y luminosidad a una vivienda que antes resultaba estrecha.

El diseño de la vivienda

La entrada de la vivienda, antes pequeña, se ha ampliado hasta convertirse en un vestíbulo de metro y medio de profundidad que abarca todo el ancho de la casa, delimitado por un suelo de baldosas oscuras. Esta zona incorpora el rincón característico de Picnic Design: un amplio y pintoresco banco junto a la ventana con espacio de almacenamiento.

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Este espacio también sirve como punto focal para el salón y el comedor. El suelo de roble blanco de tablones anchos y tono apagado en el salón crea un marcado contraste entre la luz y la oscuridad al pasar del vestíbulo a la sala de estar.

Además, una larga pared revestida con laminado termofusionado de vetas de madera, apodada la Franja Negra, actúa como un elemento funcional y unificador entre la sala de estar y la cocina, la casa principal y la ampliación trasera reconstruida.

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Cerca de la entrada principal, la Franja Negra oculta un aseo con herrajes ocultos y paneles a ras de la pared, antes de dar paso a armarios altos sin juntas, un frigorífico empotrado y un horno de pared en la cocina.

La franja termina en un banco de roble blanco junto a las puertas acristaladas que dan al patio trasero. Una estantería abierta de metal perforado negro asoma con gracia por encima del gran marco arqueado de la entrada de la cocina, reflejada por una península debajo, vista desde la sala de estar.

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Esta península está rematada con una losa de porcelana nítida y brillante que completa la encimera de la cocina. La base de la península que da a la sala de estar está revestida con una persiana semicircular de roble blanco macizo, que añade una interesante textura gráfica para una pausa visual antes de entrar en la cocina.

Una estrecha franja de ventana actúa como un bloque lineal de luz, situada entre los armarios superiores de laminado gris mate y el fregadero.

Detalles de la obra

El sótano, que antes estaba sin terminar, ahora es dieciocho pulgadas más alto y alberga un dormitorio de invitados, un baño, un cuarto de lavandería, un cuarto de servicio, un trastero y una sala de recreo.

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Todo el sótano reformado se calienta con un sistema de calefacción hidrónica por suelo radiante de alta eficiencia energética. Una planta adicional sobre la ampliación trasera reconstruida capta más luz natural, y el espacioso dormitorio principal, con techos de tres metros de altura, cuenta con un baño privado de inspiración zen.

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Asimismo, la ventana orientada al oeste del dormitorio está rematada en el exterior por un parasol con lamas dispuestas para bloquear el sol de verano de ángulo alto y reducir la ganancia de calor y el deslumbramiento, mientras que en invierno, el sol de ángulo bajo calienta la fachada mediante energía solar pasiva.

El revestimiento vertical estriado noruego, fabricado con un compuesto reciclado de madera de ipe brasileña, envuelve la fachada exterior de la ampliación, añadiendo un perfil moderno y almenado con una estrecha línea de sombra.

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Lo que antes era poco más que un campo de maleza, ahora cuenta con una amplia terraza de madera de cedro y una pérgola para disfrutar de reuniones al aire libre con sombra parcial.

El área de estacionamiento está cubierta por una cochera abierta de postes y vigas, construida con abeto Douglas, una madera resistente y ligera. Un techo tipo pérgola permite que la luz del atardecer entre en la casa, a la vez que ofrece protección parcial contra las inclemencias del tiempo.

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Gracias a la profunda renovación, llena de color y audacia, el propietario puede habitar una casa que se ha convertido en una obra de arte funcional.