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Una casa en Los Ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial

Ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, esta casa redefine el límite entre lo construido y lo natural mediante una serie de plataformas, terrazas y recorridos fluidos.
  • Autor:
  • Con informacion de V2com
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  • Créditos imágenes:
  • HANA / Paul Vu

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Revista Axxis
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ANX / Aaron Neubert Architects se complace en anunciar la finalización de Slot House, una casa unifamiliar de 223 metros cuadrados ubicada en una ladera empinada con vistas a las colinas y al embalse de Silver Lake. Concebido como un volumen compacto integrado en la ladera, el proyecto transforma una topografía compleja en un entorno habitable dinámico y de gran riqueza espacial.

Una casa en los ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial
Una casa en Los Ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial

El diseño emplea una estrategia arquitectónica por capas que combina la construcción de estructuras, muros de contención y puentes para adaptarse al terreno. El garaje se integra en la ladera, formando una base sólida para los dos niveles de vivienda situados encima.

Una casa en los ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial
Una casa en Los Ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial

Este enfoque permite que la estructura se mimetice con la pendiente, donde una serie de muros de contención crean una terraza trasera privada: un inesperado espacio al aire libre, esculpido en la tierra y resguardado por el paisaje circundante. Esta atmósfera introspectiva ofrece un contrapunto sereno a la fachada más abierta que da a la calle.

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El diseño de la casa

Una casa en los ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial
Una casa en Los Ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial

Un puente que parte del segundo piso conecta directamente con la parte superior del terreno, integrando la vivienda en la ladera y permitiendo una circulación fluida entre el entorno construido y el paisaje natural. Este gesto refuerza la ambición principal del proyecto: integrar arquitectura y paisaje como una experiencia continua.

Una casa en los ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial
Una casa en Los Ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial

En el corazón de la residencia, una claraboya continua, alineada con las vistas en cada extremo, escalera, pasillo y puente, introduce luz natural en el interior. Esta abertura lineal crea un corredor visual desde el porche que da a la calle hasta la terraza trasera, realzando la continuidad espacial canalizando la luz natural a través del eje de circulación.

Una casa en los ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial
Una casa en Los Ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial

Los espacios principales se organizan como volúmenes abiertos y fluidos que favorecen el movimiento y ofrecen vistas panorámicas. Las perspectivas se extienden desde el porche de entrada, pasando por el salón y el comedor, hasta la terraza privada, difuminando los límites entre el interior y el exterior.

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Una casa en Los Ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial

Los ventanales estratégicamente ubicados enmarcan las vistas de las montañas y el embalse circundantes, a la vez que preservan la privacidad respecto a las propiedades vecinas.

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Una casa en Los Ángeles donde cada espacio es parte de una secuencia visual y sensorial

De tamaño compacto pero con una experiencia expansiva, Slot House ejemplifica la respuesta reflexiva de la firma ANX a emplazamientos complejos. Mediante un cuidadoso equilibrio entre apertura y cerramiento, exposición y refugio, el proyecto reinventa la vida en la ladera como una secuencia de momentos espaciales interconectados.

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