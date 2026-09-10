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Ubicada en un terreno colindante con los históricos establos de Casa Loma, esta residencia en Toronto se concibe como una galería para vivir y exhibir arte. La casa, por la firma Studio AC, se organiza en torno a un patio escultórico y un espacio habitable que funciona como pabellón en la parte trasera de la propiedad, permitiendo que la luz natural penetre profundamente en el interior y estableciendo una fuerte conexión visual con el jardín.

Una casa en Toronto como una galería para vivir con luz natural y patios escultóricos

Las plantas superiores se distribuyen de forma eficiente para liberar las zonas de estar principales de la planta baja, permitiendo que el volumen trasero se expanda en altura y amplitud.

Una casa en Toronto como una galería para vivir con luz natural y patios escultóricos

Un diafragma de vigas de madera laminada a la vista abarca la planta principal, confiriendo al interior un carácter de loft y reforzando la atmósfera de galería de arte de la vivienda. La estructura se convierte así en un marco arquitectónico y un telón de fondo para la vida cotidiana, el arte y las reuniones sociales.

Una casa en Toronto como una galería para vivir con luz natural y patios escultóricos

Detalles del diseño de la casa

Unas muescas espejadas, talladas en la masa del edificio, crean una cochera al este y un patio de esculturas al oeste. El jardín de esculturas está delimitado por un cerramiento de ladrillo independiente que evoca el vestigio de una estancia interior: un espacio exterior que conserva la espacialidad de la arquitectura.

Este plano de ladrillo proporciona una superficie texturizada que juega con la luz y la sombra, extendiendo visualmente el lenguaje material de la casa hacia el paisaje. Un borde acristalado que da al patio aporta luz natural adicional a las zonas de comedor y cocina, difuminando aún más la frontera entre el interior y el exterior.

Una casa en Toronto como una galería para vivir con luz natural y patios escultóricos

Revestida de ladrillo color crema cálido, la fachada evoca la tradición de la mampostería de Casa Loma, adoptando a la vez una forma claramente contemporánea.

Una casa en Toronto como una galería para vivir con luz natural y patios escultóricos

La materialidad, la estructura y la composición se caracterizan por una sobriedad intencionada, creando un entorno arquitectónico sereno que realza el arte, el paisaje y los rituales de la vida cotidiana.