En las plantas superiores de un edificio con historia, capas superpuestas, renovaciones y usos transformados en el tiempo, aparece un centro de bienestar que no busca aislarse de la ciudad, sino entenderla: Rise. Ubicado en plena zona G de Bogotá, sobre el Café Rico, propone una experiencia de entrenamiento que se aleja del imaginario habitual del fitness.

La idea era integrar los placeres del Café Rico con un centro de bienestar que ofrece la posibilidad de practicar pilates, hacer entrenamiento funcional, spa y áreas de recuperación.

El reto no era menor, ya que el edificio conservaba la estructura y parte del carácter de una intervención previa, La Comuna, concebida originalmente como lugar cultural y comercial, con una arquitectura fragmentada, desniveles marcados y soluciones muy intuitivas. La decisión al transformarlo fue honrar la historia del espacio, aprovechar lo existente y construir identidad desde el interior.

Casa Collage, firma creada por la arquitecta Carolina Lineros y María Camila Villarreal, abordó el encargo a partir de la metodología del design thinking, entendida como una herramienta para ordenar las decisiones en un proyecto de alta complejidad.

El proceso se estructuró siguiendo las etapas de construcción de empatía, definición, ideación y prototipado, con un énfasis particular en la conversación con los actores involucrados.

El diseño del centro de bienestar

“En este tipo de obras de retail, el trabajo con el cliente y con el usuario final es mucho más intenso y se debe hacer en menos tiempo que en la arquitectura tradicional; esta metodología ayuda a ordenar esas decisiones, pero sin perder sensibilidad”, explica Lineros.

En lugar de replicar referentes de moda, el diseño se hizo a partir de preguntas: cómo se usa el espacio, cómo se vive antes y después del ejercicio, cómo se habita un ambiente de entrenamiento en un contexto urbano activo y ruidoso como la zona G, con sus flujos constantes, restaurantes y vida nocturna, una zona donde la ciudad se siente cerca.

El desafío consistía en lograr que, por medio del interiorismo, el usuario pudiera entrar en un estado de concentración e introspección, sin caer en el cliché de la estética del retiro espiritual o la del gimnasio tradicional. El concepto se apoya en una idea sencilla y potente: hacer del entrenamiento una experiencia completa, no limitada al momento del ejercicio.

La presencia del café es parte esencial del programa: llegar, entrenar, quedarse, recuperarse. “No se trata solo de ir a hacer ejercicio y salir corriendo; la idea era que el espacio acompañara todo el proceso, antes y después del entrenamiento”, señala Lineros. En vez de compartimentar marcas y usos, se propone una continuidad espacial y sensorial que los articula.

Esa continuidad se construye, en gran medida, desde el color. El borgoña, profundo, cálido y envolvente, se convierte en el hilo conductor del interiorismo. No es simplemente un gesto decorativo; el color surge de un interés de dialogar con lo preexistente, luego de múltiples pruebas de luz y materialidad. Es un tono que absorbe, que genera sombra y que reduce el ruido visual, favoreciendo la introspección.

La materialidad de todo el proyecto —concreto pulido, superficies continuas, maderas claras en el mobiliario y en las máquinas, y metal trabajado a medida— refuerza ese carácter.

En este punto aparecen afinidades con la tradición artesanal de la Escuela de Glasgow y el trabajo del arquitecto y diseñador escocés Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), no como una cita literal, sino como una referencia a la precisión del detalle, a la honestidad de los materiales y a la estrecha relación entre objeto, espacio y cuerpo.

Varios de los elementos claves del proyecto, como las lámparas, lockers y bancas, se desarrollaron en colaboración con Octubre, firma de diseño bogotana liderada por el arquitecto Guillermo Arias. Las piezas, diseñadas y construidas específicamente para este lugar, refuerzan la idea de un interior creado desde lo manual y lo artesanal, alejándose de soluciones industriales estándar.

La iluminación es siempre indirecta y regulable, atmosférica, pensada para cuerpos en movimiento o en reposo. Las lámparas proyectan su luz siempre hacia arriba, evitando el deslumbramiento.

En el nivel superior, un lucernario reinterpretado mediante la incorporación de una delicada pieza de papel plegado desarrollada por Plié —firma que también diseñó la lámpara colgante sobre las escaleras— filtra la luz natural durante el día, estableciendo una relación vertical con el cielo, sin abrirse por completo al paisaje urbano inmediato.

El resultado al articular todos estos elementos es un interior que no acelera, que no exige, que no grita. Un espacio donde el diseño acompaña y define los ritmos de la actividad, de la vida.

De esta manera, Rise no se presenta como un refugio aislado ni como un gimnasio más, sino como un ejercicio de interiorismo urbano: uno que entiende que, a veces, el verdadero lujo es bajar el volumen.

Cinco puntos para destacar de este proyecto

1. En la intervención se asume la complejidad del edificio preexistente. Lejos de borrar las capas anteriores, las integra para construir una identidad nueva desde el interior.

2. El bienestar se entiende como una experiencia continua y no como un evento aislado. La relación con Café Rico amplía el programa y convierte el entrenamiento en un ritual que incluye permanencia, recuperación y encuentro.

3. El color borgoña define el carácter del proyecto y opera como herramienta espacial. Su profundidad absorbe la luz, reduce el ruido visual y construye una atmósfera de introspección.

4. Concreto, madera, metal y piezas diseñadas específicamente para el lugar refuerzan una aproximación artesanal al interiorismo, en afinidad con la tradición de la Escuela de Glasgow.

5. La iluminación, siempre indirecta y regulable, modula la experiencia sin necesidad de imponerse.