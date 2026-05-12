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En climas cálidos, la cocina no es solo un lugar de preparación, sino un espacio donde la ventilación, la sombra y la relación con el exterior determinan su uso. En una casa de una sola planta ubicada en Montería (Córdoba), diseñada por Mezk Studio y organizada en forma de U alrededor de un patio con piscina, la cocina se inserta como parte de un sistema continuo, donde interior y exterior se perciben de manera simultánea.

Su relación con el comedor es directa. No hay puertas ni umbrales marcados: ambos espacios comparten proporciones, materiales y luz. Esta continuidad se refuerza con una composición longitudinal que organiza la cocina como un plano de trabajo claro y contenido, mientras el comedor se abre hacia la terraza y la vegetación.

En esta casa ubicada en clima cálido, la cocina se integra al comedor y la terraza

La isla central define el espacio. No solo concentra la cocción, sino que permite una circulación fluida a su alrededor al funcionar como pieza de transición entre la zona operativa y el área social. A su alrededor, la carpintería de roble natural construye un fondo homogéneo, con frentes continuos que integran electrodomésticos y reducen la fragmentación visual.

Sobre este plano neutro aparecen capas de información. Un zócalo superior en mosaicos de inspiración portuguesa introduce un patrón repetitivo que aporta ritmo sin saturar, mientras en el comedor contiguo un papel de colgadura en rafia natural retoma esa lógica geométrica desde una materialidad más blanda. La relación entre ambos no es literal, pero sí mantiene una continuidad cromática.

En esta casa ubicada en clima cálido, la cocina se integra al comedor y la terraza

Los mesones de piedra sinterizada aportan precisión y resistencia, en tanto que el acero de la campana y la isla introduce un contrapunto más técnico, dentro de un ambiente dominado por materiales cálidos. Objetos como una jarra, un reloj o piezas de vajilla se incorporan sin énfasis, reforzando una condición doméstica que no depende de la decoración sino de la permanencia.

La altura del espacio y la ventilación cruzada permiten que el aire circule constantemente, haciendo de la cocina un lugar abierto, conectado y utilizable durante todo el día. Aquí, más que un recinto, este ambiente es parte de un sistema espacial continuo.

Nos encanta de esta cocina

1. El contraste entre la geometría sobria de los muebles y los patrones diversos de los mosaicos.

2. El diseño de la cocina hace eco en la mesa del comedor, construida con fragmentos de madera macana.

3. El material del piso de la casa entra hasta la cocina, lo que contribuye a que este espacio se sienta integrado visualmente.