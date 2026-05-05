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Olvide la cocina blanca: este espacio en Girardot usa el color para redefinir toda la casa

En la cocina de esta casa tipo loft, ubicada en Girardot (Cundinamarca), utilizan el color como herramienta para darle más jerarquía a este espacio.
  • Autor:
  • Rodrigo Toledo
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz

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Revista Axxis
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En climas cálidos, la cocina se suele resolver desde una lógica predecible: superficies claras, materiales pétreos y una paleta neutra que busca asociar esta área con un ambiente fresco. Sin embargo, el color puede operar como una herramienta capaz de redefinir no solo la percepción del espacio, sino también su jerarquía dentro de la vivienda.

En esta casa tipo loft en Girardot, el arquitecto Libardo Mora, director de DosM Ingeniería y Arquitectura, plantea una operación precisa y deliberada: desplazar la paleta tradicional del clima y construir una nueva relación entre material, color y uso. En un espacio en el que la cocina es el centro de todo, el proyecto se organiza a partir de una decisión cromática.

Cocina en clima calido, diseño en tendencia
Olvide la cocina blanca: este espacio en Girardot usa el color para redefinir toda la casa

Mientras el resto de la vivienda se resuelve en tonos taupe, en la cocina se introduce un azul que se convierte en el foco del conjunto. No se trata de un acento superficial, sino de una estrategia que define el carácter de esta área. El color se aplica sobre una base material específica: roble francés de poro abierto, que permite absorber y matizar el tono, dándole profundidad y variación.

La materialidad acompaña esta lógica. El piso en WPC, con apariencia de madera, da paso a una superficie más cálida y adecuada para el clima, alejándose de los acabados pétreos tradicionales. Su textura y su comportamiento frente a la humedad refuerzan la intención de construir un espacio confortable desde el uso.

Olvide la cocina blanca: este espacio en girardot usa el color para redefinir toda la casa
Olvide la cocina blanca: este espacio en Girardot usa el color para redefinir toda la casa

La cocina, organizada en torno a una isla central, concentra las actividades y articula el espacio continuo del loft. Los mesones claros de piedra contrastan con el volumen cromático sin fragmentarlo, mientras la iluminación y los detalles metálicos terminan de ajustar la atmósfera. En este diseño, el color no decora: estructura. Define jerarquías, organiza el área y le da identidad a la vivienda.

Nos encanta de esta cocina

1. El uso del color para dar jerarquía a la cocina y no simplemente como una decisión decorativa.

2. La altura y la sección del espacio cambian en la cocina y refuerzan el sentido de importancia de este ambiente.

3. La ausencia de gabinetes superiores sobre las barras contribuye a la integración visual de la cocina con el resto de la casa.

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