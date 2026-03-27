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El solar de este conjunto residencial se ubica en la zona de Klafar, al noroeste de la ciudad. La disposición urbana de los edificios de apartamentos se basa en el principio de la manzana tradicional, que define una jerarquía y un carácter espacial: desde las zonas públicas, pasando por patios semiprivados, hasta los jardines delanteros privados.

Así se diseña un conjunto residencial con estilo

La manzana propuesta forma la esquina de las calles Sázavská y K Milířům. La distribución espacial de los edificios crea un patio semipúblico orientado al sur, mientras que las zonas de ocio con vegetación se sitúan en la parte occidental del solar.

Así se diseña un conjunto residencial con estilo

Los edificios, diseñados por la firma Kuba & Pilař architekti, están diseñados como una estructura compuesta por secciones verticales sencillas. Cada sección cuenta con cuatro plantas sobre rasante y está delimitada por muros de carga transversales, entre los que se insertan logias retranqueadas con contraventanas de madera. Esto crea un juego de aleatoriedad y transparencia entre las distintas capas.

Así se diseña un conjunto residencial con estilo

Las logias se ubican en las fachadas que dan al patio. A lo largo de la calle Sázavská, mientras que, orientada al norte, se encuentran galerías de acceso de madera y núcleos de comunicación de hormigón armado con ascensores y escaleras. Estas fachadas son más planas y cerradas, con ventanas únicamente alargadas.

Detalles de la arquitectura del conjunto residencial

Las secciones residenciales se desplazan hacia el patio con respecto a la galería, creando atrios verticales de profundidad variable con vegetación entre la galería y los apartamentos. La mayoría están orientados al suroeste, tanto para las salas de estar como para los dormitorios.

Así se diseña un conjunto residencial con estilo

Además, el patio está diseñado al nivel de la primera planta de los edificios B y C y está destinado a las actividades de ocio de los residentes. Incluye superficies de grava con bancos bajo grupos de árboles, parterres y una pérgola.

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En la pendiente entre el patio y la zona frente al edificio A, se ha creado una zona de asientos escalonada (a modo de anfiteatro). El patio está conectado mediante un sendero a los espacios públicos de la parte occidental del solar.

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Todas las estructuras del edificio son prefabricadas y se ensamblan in situ. Los muros y las losas del suelo están hechos de paneles de madera contralaminada (CLT), mientras que la estructura de la galería consta de cerchas de madera laminada encolada. Los núcleos de ascensores y escaleras, los muros de contención, los escalones y los elementos exteriores están hechos de hormigón armado prefabricado.

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La sostenibilidad se manifiesta en la compacta masa del edificio y en una estructura prefabricada modular y sencilla que combina madera y hormigón. El edificio emplea estrategias de energía pasiva, como el sombreado mediante contraventanas en la fachada y la ventilación cruzada natural en todos los apartamentos (orientación sur/norte).

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La vegetación se integra en la azotea y en los atrios para mejorar tanto el ambiente interior como el exterior. Los principios de diseño basados ​​en la naturaleza también se reflejan en el paisajismo, con vegetación y superficies permeables.

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Estos edificios se encuentran entre los primeros proyectos residenciales de madera de varias plantas en la República Checa y representan un ejemplo de vivienda de alquiler asequible. El proyecto se desarrolló gracias a la colaboración entre la ciudad de Žďár nad Sázavou y Česká spořitelna, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Regional.