En la ladera sobre el pueblo de Strážné, en Krkonoše (República Checa), se alzaba una cabaña de troncos. Fue absorbida por la era de la recreación masiva, junto con el respeto por la propiedad, la artesanía, las personas, los objetos y la naturaleza. La casa original quedó oculta bajo capas de reformas, ampliaciones y añadidos improvisados, reparaciones deficientes y revestimientos de paneles artificiales.

Esta antigua cabaña posada en la montaña se convirtió en un refugio moderno

Desafortunadamente, casi nada de la cabaña original quedó que valiera la pena salvar. Las pocas estructuras originales conservadas se encontraban, en su mayor parte, en mal estado técnico. En lugar de simplemente preservar su esencia, el objetivo se convirtió en redescubrir el espíritu de la casa.

Los edificios en las montañas de Krkonoše se caracterizan por sus techos macizos y empinados que antaño permitían sobrevivir a los largos inviernos. Con buhardillas tipo pajar, un techo asimétrico sobre una estructura baja de troncos crea un porche protegido, frontones entablados, zócalos de piedra y una disposición tradicional tripartita. Fue precisamente esta casa la que se buscó devolver al lugar que le corresponde.

El diseño de la cabaña

El objetivo del diseño, a cargo de la firma Mimosa Architects, era crear una auténtica atmósfera de casa de campo sin recurrir a elementos historicistas carentes de auténtico valor histórico. No se intentó imponer principios espaciales contemporáneos en un volumen tradicional, sino crear un edificio contemporáneo arraigado en los principios espaciales tradicionales. El salón principal conserva así la atmósfera de un espacio cerrado, seguro e íntimo.

Sus dimensiones, y posteriormente la escala de las demás estancias, se determinaron por uno de los pocos elementos conservados: el techo de vigas vistas. Este definió tanto la altura libre como las proporciones generales del espacio. Gracias a la combinación de acristalamientos practicables y sin marco, se ha conservado el ritmo de la estructura tradicional tanto en el exterior como en el interior, a la vez que el interior se abre a las vistas del paisaje circundante.

Hoy en día, la casa ofrece un alojamiento confortable para la familia y sus amigos. El corazón de la planta baja es el salón principal, con asientos empotrados bajo las ventanas y una gran mesa. Dentro del volumen de la casa original, además del salón, se han insertado un dormitorio de invitados y una escalera. Los baños, añadidos durante la era socialista, se han transformado en una sauna con instalaciones.

Entre la pendiente y el volumen original de la cabaña se encuentran espacios de almacenamiento y técnicos para todo lo que pueda ser útil en la montaña: una despensa, un lavadero, un almacén para equipos de esquí y ciclismo, un taller, una sala de máquinas y un baño combinado para perros y bicicletas.

Los espacios del ático, en consonancia con el carácter de los lofts tradicionales, son generosamente abiertos y ofrecen privacidad a cada miembro de la familia. Las habitaciones en los frontones ofrecen impresionantes vistas a las crestas de las montañas Krkonoše.

Los sistemas técnicos del edificio se diseñaron teniendo muy en cuenta la ubicación de la casa. La intención no era demostrar autosuficiencia tecnológica, sino un funcionamiento lo más sencillo, funcional y discreto posible. A pesar de su ubicación aislada en el paisaje, la casa está conectada a la red eléctrica.

La calefacción y el agua caliente sanitaria se obtienen mediante una bomba de calor geotérmica con un pozo geotérmico. La obra se abastece de agua de un manantial cercano y las aguas residuales se tratan en una depuradora propia.