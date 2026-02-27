Ubicado en Leslieville, en el extremo este de Toronto, Canadá, en la renovacion de este loft se propuso mejorar el diseño interior tanto estética como funcionalmente.

La transformación de un antiguo edificio en un ‘loft’ atemporal, flexible y habitable

Antiguamente este lugar era una fábrica de juguetes y embotellado durante la década de 1900, luego el edificio se convirtió en vivienda a principios de la década de 2000. A medida que el tiempo fue deteriorando la calidad de los acabados y los accesorios, surgió una nueva oportunidad para reestructurar la dinámica espacial del proyecto.

La renovacion del esta obra estuvo a cargo de la firma StudioAC.

El nuevo diseño de los lofts

Al entrar en la unidad, se revelan proporciones expansivas que llaman la atención de inmediato. Además, un momento de compresión en el umbral da paso a un imponente volumen de doble altura, iluminado por cuatro amplios tragaluces y un par de ventanas orientadas al sur.

Esta interacción de compresión planteó el principal reto del diseño: cómo preservar la apertura del loft a la vez que se introducen elementos que definen zonas más íntimas y sociales, sin comprometer la claridad espacial.

Una plataforma a medida delimita la sala de estar de las zonas contiguas de cocina y comedor, e introduce nuevas configuraciones sociales. La plataforma evoca tanto un Engawa japonés (un espacio de transición) como un Ágora griega (un centro social y lugar de encuentro).

Estas referencias surgieron a medida que evolucionaba la dirección del diseño. Aquí, la plataforma crea un remanso de paz para el descanso, a la vez que se conecta visual y físicamente con la cocina mediante una superficie elevada integrada en la isla.

En la planta superior, una cabina de baño actúa como separador espacial entre el dormitorio principal y el baño en suite, y como espacio para una bañera y ducha independientes. Unas estanterías abiertas integradas albergan la extensa biblioteca del propietario, a la vez que separan discretamente la oficina del loft del resto del entrepiso.

El diseño equilibra las raíces industriales del edificio con la calidez de las intervenciones contemporáneas. El revestimiento de metal corrugado en la cabina de baño evoca el vocabulario industrial original del edificio, mientras que el roble blanco y la piedra en tonos hormigón armonizan las texturas crudas de los techos de ladrillo visto y madera.