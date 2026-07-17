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El estudio de arquitectura 314 presenta Rêve en suspens, un proyecto residencial de lujo, ubicado en un terreno de 746,5 metros cuadrados, este proyecto de viviendas multifamiliares redefine la vida residencial mediante un lenguaje arquitectónico inspirado en la naturaleza, el movimiento y la luz. Concebido como una interpretación contemporánea de la arquitectura orgánica, la casa se caracteriza por una forma fluida y escultórica y una distintiva fachada biomórfica.

Este edificio en Grecia demuestra cómo la arquitectura puede aprovechar el sol, la luz y el clima

Su concepto central se basa en formas geométricas derivadas de patrones naturales, que se expresan mediante extensiones en forma de pétalos que dan forma a los volúmenes de cada planta. Estas estructuras únicas permiten que el edificio se adapte a las condiciones climáticas locales mediante la integración de estrategias de sombreado pasivo directamente en la forma arquitectónica.

El proyecto explora la relación entre la forma construida, el desempeño ambiental y el uso residencial. Los elementos en forma de pétalo contribuyen a la protección solar a la vez que mantienen la conexión visual entre los espacios interiores y su entorno. La geometría de la fachada también define las áreas exteriores e influye en la volumetría general del edificio.

El diseño del edificio

El diseño sigue los principios de la arquitectura orgánica. El enfoque arquitectónico busca establecer una relación entre el edificio y su entorno mediante la forma, la selección de materiales y la organización espacial. Los volúmenes de la obra, los elementos interiores y los espacios exteriores se desarrollaron como parte de una composición única.

Además, un cerramiento metálico con secciones perforadas rodea el perímetro de la propiedad. Este cerramiento proporciona privacidad y seguridad, a la vez que permite una permeabilidad visual controlada. Aberturas empotradas definen los principales puntos de acceso al edificio.

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Por otro lado, la paleta de materiales exteriores e interiores se centra en acabados blancos. Se aplica revestimientos de este color a diversas superficies, incluyendo los elementos de la fachada. Este enfoque crea una continuidad visual entre la envolvente del edificio y los espacios interiores.

El diseño se caracteriza por una serie de extensiones de balcón en forma de pétalo que envuelven el edificio, creando una identidad visual dinámica a la vez que funcionan como elementos de sombreado pasivo. Estas formas esculturales mejoran la privacidad, regulan la exposición solar y maximizan la luz natural, contribuyendo tanto al rendimiento ambiental como al confort de los ocupantes.

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Para lograr su compleja geometría y apariencia ligera, las proyecciones en voladizo se construyeron mediante un sistema constructivo híbrido que combina una estructura de hormigón armado, subestructuras de acero y revestimiento de placas de yeso. Este enfoque constructivo integrado permitió la realización precisa de las formas orgánicas del proyecto, garantizando al mismo tiempo el rendimiento estructural, la durabilidad y la eficiencia constructiva.

Las pantallas metálicas perforadas complementarias enriquecen aún más la fachada, proporcionando una transparencia controlada y reforzando la estética refinada del proyecto. Mediante la perfecta integración de arquitectura, funcionalidad y principios bioclimáticos, Rêve en suspens establece una sólida conexión entre el entorno construido y su contexto mediterráneo.

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La interacción de superficies blancas curvas, luz natural y vistas despejadas crea una experiencia residencial singular que refleja el carácter contemporáneo de la Riviera ateniense, a la vez que encarna el innovador enfoque de diseño del estudio de arquitectura 314.