Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Tevar – The Progressive Indian Kitchen & Bar es un espacio gastronómico contemporáneo que combina comida, música y espectáculos en un entorno arquitectónico de múltiples capas. El diseño de iluminación del proyecto fue desarrollado por Love of Light, en estrecha colaboración con el equipo de interiores para crear una atmósfera que respondiera al lenguaje espacial impactante del restaurante, manteniendo a la vez calidez e intimidad.

Este restaurante demuestra cómo la iluminación redefine la experiencia en el espacio

El interior de esta obra se define por tonos profundos, formas curvas y una disposición rítmica de los elementos arquitectónicos. En lugar de iluminar el espacio de manera uniforme, la estrategia de iluminación introduce jerarquía y contraste, permitiendo que los materiales, las texturas y los volúmenes se revelen gradualmente. El enfoque se centra en la iluminación por capas, combinando luz ambiental, acentos focales y brillo controlado para guiar la experiencia visual a lo largo del restaurante.

Este restaurante demuestra cómo la iluminación redefine la experiencia en el espacio

El diseño del restaurante

Un elemento central del proyecto es una gran instalación de candelabro compuesta por 89 luminarias tipo farol suspendidas del techo. Cada luminaria fue diseñada a medida para el espacio y desarrollada a través de varios meses de prototipado y pruebas.

Este restaurante demuestra cómo la iluminación redefine la experiencia en el espacio

Los farolillos están fabricados con aluminio reciclado y vidrio soplado a mano, procedente de un radio de 100 kilómetros del lugar. Su disposición agrupada crea un dosel flotante de luz cálida que define el volumen principal del comedor, manteniendo a la vez una ligereza visual en el amplio interior.

Este restaurante demuestra cómo la iluminación redefine la experiencia en el espacio

A lo largo de las paredes circundantes, una serie de módulos jharokha de diseño personalizado, inspirados en los nichos de ventanas salientes tradicionales de la arquitectura india, forman un ritmo arquitectónico que enmarca las áreas de comedor.

Este restaurante demuestra cómo la iluminación redefine la experiencia en el espacio

Perfiles de iluminación lineales integrados en estos módulos rozan suavemente las superficies, revelando profundidad y textura, a la vez que mantienen un nivel de brillo controlado y confortable. El sistema de iluminación funciona a 2700 kelvin, con un CRI de 95 para garantizar una reproducción cromática precisa tanto de los materiales del interior como de la presentación de los alimentos.

Detalles del diseño de iluminación

Los controles de iluminación desempeñan un papel importante en el proyecto. Un sistema de atenuación totalmente integrado ajusta los niveles de luz a lo largo del día en respuesta a las condiciones de luz natural y a los diferentes ambientes operativos del restaurante. El sistema permite transiciones sutiles entre el almuerzo, la cena y los momentos de actuación en vivo, a la vez que mejora la eficiencia energética general.

Este restaurante demuestra cómo la iluminación redefine la experiencia en el espacio

Además de la lámpara de araña central y la iluminación de pared, otras áreas del restaurante cuentan con capas de iluminación más discretas. La barra utiliza iluminación indirecta integrada para resaltar botellas y materiales, mientras que las encimeras y superficies de servicio se iluminan suavemente desde abajo para mantener el confort visual. Los techos acústicos y las zonas de actuación se realzan con luminarias cuidadosamente colocadas que enfatizan la geometría arquitectónica sin generar deslumbramiento.

Este restaurante demuestra cómo la iluminación redefine la experiencia en el espacio

La infraestructura de iluminación se diseñó pensando en la sostenibilidad a largo plazo. Los perfiles, controladores y sistemas de cableado personalizados se desarrollaron como componentes modulares que pueden repararse o reemplazarse individualmente sin necesidad de sustituir todas las luminarias.

Este restaurante demuestra cómo la iluminación redefine la experiencia en el espacio

Este enfoque reduce el desperdicio de materiales y permite que el sistema se mantenga adaptable con el tiempo. Desde la selección de materiales de origen local hasta el diseño de componentes de iluminación de fácil mantenimiento, las consideraciones ambientales guiaron el proyecto desde sus primeras etapas de desarrollo.

El resultado es un entorno lumínico que realza la identidad espacial de Tevar, integrándose a la vez con la arquitectura. Al combinar elementos de iluminación personalizados, iluminación controlada y controles de iluminación adaptativos, el proyecto demuestra cómo la iluminación puede moldear la atmósfera, guiar la percepción y potenciar la experiencia en espacios de hostelería.