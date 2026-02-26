En pleno centro de la ciudad de Edmonton (Canadá) Ste Marie ha diseñado una secuencia de tres espacios de hospitalidad que se desarrollan como escenas de una película de un día entero en este restaurante y bar. Enclavados en la base de una nueva torre residencial, Olia & Mimi, encargados por el chef de Corso 32 Group, Daniel Costa, ofrecen ambientes distintivos unidos por un espíritu compartido de tranquilidad, placer y ritual.

Un restaurante bar que transforma tres momentos del día en una experiencia sensorial

Los residentes pueden entrar directamente a través de un acceso interno privado, mientras que el público es recibido a través de entradas que dan a la calle. Cada espacio está programado para diferentes momentos del día y tipos de interacción, desde un espresso por la mañana hasta una cena por la noche.

Diseñados tanto para la vida pública como para la intimidad de los residentes, los espacios se conectan mediante entradas privadas y que dan a la calle, convirtiendo la planta baja en un punto de encuentro cultural y social: una extensión cotidiana del hogar y un destino de barrio por derecho propio.

Detalles del diseño del restaurante y bar

El diseño del espacio permite ofrecer veladas prolongadas y charlas compartidas con un menú sencillo de temporada inspirado en la rica tradición culinaria italiana. Diseñado como un lugar para relajarse, evocando la refinada intimidad de un club privado, el espacio se compone de mesas de nogal portugués a medida y bancos de cuero color crudo, mármol crema pulido y gabinetes lacados en tonos leonados de alto brillo alrededor de una barra de cristal acanalado retroiluminada.

Con luces colgantes personalizadas de gran tamaño y difuminadas, la luz ambiental cambia de la luz diurna, filtrada a través de cortinas transparentes, a un suave resplandor amarillo mantecoso. A medida que la habitación se acerca al anochecer, la luz roza las superficies pulidas y los rincones tranquilos para ajustar sutilmente el ambiente sin interrupciones.

La iluminación de acento escultural y las obras de arte personalizadas añaden toques de color, textura y ritmo que contribuyen a la composición estratificada del espacio y favorecen su transición gradual de la vitalidad diurna a la calma nocturna.

Mimi extiende la secuencia hasta altas horas de la noche con un ambiente estructurado en torno a referencias cinematográficas y un ambiente dinámico. Por otro lado, la paleta de color combina marrones intensos, rojos brillantes, tonos ámbar, mármol Rosso Rubino y detalles cromados, mientras que sofás de terciopelo naranja quemado a medida, que evocan los salones hundidos de los años 60, y paneles monolíticos de nogal veteado, adornan el espacio.

El programa de iluminación, basado en la repetición de grandes lámparas colgantes tipo cápsula, produce una luz tenue y uniforme en todo el espacio. Las obras de arte evocan la música italo disco y el cine icónico, mientras que el sistema L-Acoustics llena la sala con una banda sonora seleccionada de soul vintage, jazz y deep disco, y en ocasiones, el Chef Daniel interviene para improvisar.

Los huéspedes llegan tarde, saboreando cócteles bajo la cálida luz, y se dejan llevar por el ritmo del salón a medida que avanza la noche. La carta de cócteles y aperitivos se extiende hasta bien entrada la noche, permitiendo que el espacio funcione como salón, escenario informal para espectáculos y bar nocturno en un mismo espacio.

Olia y Mimi forman una narrativa continua: una progresión de espacios que reflejan y responden al tiempo, el estado de ánimo y el movimiento. Diseñados para adaptarse al ritmo del día, el trío fomenta transiciones fluidas: desde encuentros rápidos hasta comidas prolongadas, desde rincones tranquilos hasta reuniones nocturnas.

Estos espacios funcionan como extensiones de la vida cotidiana, cada uno con un ritmo distinto, integrando la hospitalidad en las costumbres de un edificio y el ritmo de la calle.