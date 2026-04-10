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El Garage for Car Collection, por la firma ATRIUM, es una obra que redefine la tipología arquitectónica del garaje privado. El edificio funciona como una galería de arte, un espacio para hacer ejercicio y un lugar para reuniones de negocios, todo ello integrado en una forma fluida que se adapta a su entorno boscoso.

Un garaje que se despliega como una galería de autos en Dubái

Ubicada en una parcela arbolada, la estructura de 200 metros cuadrados es la incorporación más reciente a una finca privada desarrollada originalmente por ATRIUM a principios de la década de 2000, que incluye una mansión moderna y una casa de huéspedes. El nuevo garaje continúa con esta tradición arquitectónica, a la vez que introduce estrategias espaciales y una expresión material contemporánea.

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El diseño del garaje

Un garaje que se despliega como una galería de autos en Dubái

El diseño surge de una cinta inspirada en Möbius que envuelve el terreno, preservando todos los árboles existentes. Este gesto continuo organiza el programa: a nivel del suelo, alberga un espacio de exposición acristalado para la colección de automóviles; a lo largo de su recorrido, enmarca la entrada y las terrazas traseras; y, al ascender en diagonal, conduce a una zona de entrenamiento al aire libre en la azotea. Bajo tierra, el volumen se extiende hacia un gimnasio y una oficina, con luz natural que entra a través de discretas aberturas a nivel del suelo.

Un garaje que se despliega como una galería de autos en Dubái

Grandes fachadas acristaladas con perfiles ultrafinos en los lados norte y sur disuelven la frontera entre el interior y el paisaje, reforzando la integración del proyecto con la naturaleza. El revestimiento continuo de Corian blanco evoca la metáfora del diseño automotriz, sugiriendo superficies aerodinámicas e ingeniería de precisión, mientras que los detalles interiores en madera y cobre aportan calidez y una agradable sensación al tacto.

Un garaje que se despliega como una galería de autos en Dubái

Funcionalmente, el garaje se concibe como un espacio público de múltiples niveles dentro de un dominio privado. La planta baja funciona como una luminosa galería para vehículos, con acceso directo desde la entrada. La terraza superior fomenta la actividad física, mientras que el nivel subterráneo alberga áreas de bienestar y funciones administrativas. La circulación entre estos niveles es intuitiva y experiencial, guiada por la lógica escultórica del edificio.

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Diseñado para minimizar el impacto en el terreno, el proyecto ejemplifica un enfoque respetuoso con el medio ambiente en áreas de gran valor ecológico. Su diseño compacto, la expansión subterránea y la preservación de los árboles demuestran cómo la arquitectura puede coexistir con bosques maduros sin comprometer su conservación.

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La galería-garaje escultórica, ubicada en una reserva forestal, ha sido seleccionada como finalista del Festival Mundial de Arquitectura 2025 en dos categorías: Edificios Terminados – Transporte y el Premio al Proyecto Pequeño.