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La oficina de SYMBOLPLUS se ubica en un edificio de madera propiedad del arquitecto Akio Hayashi, cuya defensa de los materiales naturales fue el punto de partida de la renovación. El encargo era claro: evitar los materiales sintéticos y trabajar con lo ya existente. De esta forma, en lugar de buscar un impacto visual, el proyecto se centra en la continuidad entre la arquitectura, el material y el tiempo.

Una oficina en Tokio donde la sobriedad se convierte en la esencia del proyecto

El diseño conserva al máximo la estructura original de madera. Los nuevos elementos siguen el ritmo, las proporciones y la calidez del edificio, permitiendo que lo antiguo y lo nuevo coexistan sin contraste. La oficina se convierte en un espacio donde el trabajo fluye con tranquilidad, moldeado por su contexto arquitectónico en lugar de impuesto sobre él.

Una oficina en Tokio donde la sobriedad se convierte en la esencia del proyecto

El diseño de la oficina

La selección de materiales refuerza esta filosofía. La tierra roja procedente de Ishikawa fue aplicada en capas de yeso por artesanos, ajustando cuidadosamente su tonalidad para armonizar con la estructura de madera. Los tabiques shoji se fabricaron con papel washi Tosa reciclado, originalmente destinado a ser desechado. Dado que el papel era demasiado fino para uso arquitectónico, se aplicaron varias capas para lograr durabilidad y translucidez.

Una oficina en Tokio donde la sobriedad se convierte en la esencia del proyecto

Estas puertas shoji funcionan como separadores flexibles, permitiendo que el espacio oscile entre apertura y privacidad. En las salas de reuniones, ocultan estanterías y equipos cuando es necesario, manteniendo la calma visual sin sacrificar la funcionalidad.

Una oficina en Tokio donde la sobriedad se convierte en la esencia del proyecto

La innovación en esta obra surge de la sobriedad. Los paneles shoji se deslizan sin herrajes metálicos, utilizando técnicas de carpintería tradicionales. Los paneles giratorios del techo revelan la iluminación solo cuando es necesario, reduciendo el ruido visual. Estos detalles no son gestos nostálgicos, sino sistemas prácticos que permiten que la oficina se adapte con el tiempo.

Una oficina en Tokio donde la sobriedad se convierte en la esencia del proyecto

En lugar de un diseño excesivo, el proyecto acepta el cambio como parte inherente de la arquitectura. El espacio evoluciona a través del uso, la luz y la ocupación diaria, permaneciendo abierto al futuro sin perder de vista su pasado.

Una oficina en Tokio donde la sobriedad se convierte en la esencia del proyecto

SYMBOLPLUS OFFICE se concibe como un entorno de trabajo moldeado por valores como la longevidad, la reutilización y el respeto por la arquitectura existente. Partiendo de lo ya preexistente, el proyecto demuestra cómo intervenciones modestas pueden prolongar la vida útil de la arquitectura, manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad social y ambiental.