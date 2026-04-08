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Cuando finalizó el contrato de arrendamiento de Azimuth en Soho, la empresa aprovechó la oportunidad para convertir un edificio de siete plantas de la década de 1960. Debido a la naturaleza altamente técnica de la industria de la postproducción, el diseño suele estar dirigido por técnicos más que por diseñadores, pero el cliente quería desafiar esta tendencia. Por ello, se invitó a Studio DD a diseñar los interiores y crear una imagen y un ambiente completamente nuevos.

La transformación de este edificio en un ecosistema creativo inspirado en el cine

El edificio existente presentaba muchas complicaciones. «Nos hizo cuestionar y desafiar todo. Tuvimos que acomodar una cierta cantidad de salas especializadas, desde audio y locuciones hasta salas de edición, y nos obligó a pensar de manera diferente sobre la zonificación y la adyacencia. Finalmente, agrupamos ciertos estudios especializados y repetimos esa distribución en la primera, segunda y tercera planta», comenta la firma.

La transformación de este edificio en un ecosistema creativo inspirado en el cine

En lugar de llenar cada planta con pequeñas salas que ocuparan toda la superficie, el estudio creó una variedad de espacios comunes flexibles que fomentan la creatividad y la colaboración: áreas de reuniones y de descanso, cabinas telefónicas privadas y puestos de trabajo compartidos. Además, la distribución incorpora elementos de diseño biofílico: todas las plantas están inundadas de luz natural y cuentan con plantas.

El diseño del edificio

El concepto se inspiró en el cine y el taller, sentando las bases para una sólida identidad visual. La paleta de colores, compuesta por tonos verde oliva oscuro, terracota, rosa salmón y crema, se combinó con materiales naturales como la madera y el corcho.

La transformación de este edificio en un ecosistema creativo inspirado en el cine

Por otro lado, el aspecto de la hospitalidad fue crucial para el cliente. El vestíbulo de la planta baja se diseñó como un amplio espacio abierto con una recepción de terrazo verde a medida que también funciona como bar, donde los clientes pueden disfrutar de un café y un pastel por la mañana y una cerveza por la noche. Detrás del mostrador, se esconde una pequeña cocina revestida de terrazo crema moteado, creando un momento sorprendente al descubrirla.

La transformación de este edificio en un ecosistema creativo inspirado en el cine

Además, Studio DD diseñó una colección de carpintería a medida para todo el edificio, desde cocinas y armarios en cada planta, un banco en el vestíbulo, escritorios de oficina de madera contrachapada en las plantas superiores, hasta tocadores de baño y dos grandes mesas: una mesa común de madera contrachapada para el vestíbulo y una mesa de terrazo crema moteado negro para la sala de reuniones de la planta baja, que armoniza con la forma ovalada del mostrador de recepción.

La transformación de este edificio en un ecosistema creativo inspirado en el cine

Con un enfoque en la durabilidad y la selección de materiales reutilizables, reciclables y que resistan bien el paso del tiempo, Studio DD optó por tablones de madera de gran formato para el suelo principal y tablones de corcho de gran formato para las áreas de audio.

La transformación de este edificio en un ecosistema creativo inspirado en el cine

Tanto la madera como el corcho se instalaron sin adhesivos, lo que facilita su reparación o reemplazo. Los baños y la escalera cuentan con pequeños azulejos cuadrados de porcelana sin esmaltar y las encimeras son de terrazo imitación madera.

La transformación de este edificio en un ecosistema creativo inspirado en el cine

La cortina de tela 100% lana oculta los estudios especializados clave, desde el sótano hasta el tercer piso. Se ha convertido en uno de los elementos de diseño fundamentales, visualmente impactante a la vez que mejora la acústica.

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Studio DD colaboró ​​estrechamente con un fabricante de escritorios técnicos que modificó los detalles de sus productos estándar, creando un diseño personalizado a un precio asequible.

Daniela Dohnalkova, la mente creativa detrás de Studio DD, trabajó con la diseñadora Leanne Hanson y los arquitectos Jon Nicholls y Laura Mohirta de Hayhurst & Co. Colaboraron además con numerosos especialistas, desde ingenieros estructurales hasta consultores acústicos.

