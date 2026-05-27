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Durante años, los espacios corporativos estuvieron definidos por la repetición: oficinas cerradas, recorridos rígidos y atmósferas impersonales. Sin embargo, hoy las empresas entienden que la arquitectura también comunica cultura, valores y experiencia.

El diseño de estas oficinas convierte la experiencia de viajar en arquitectura

En el caso de Avianca, esa transformación debía responder a una pregunta esencial: ¿cómo convertir la identidad de una de las aerolíneas más importantes de América Latina en un espacio físico capaz de transmitir movimiento, hospitalidad y sofisticación?

La respuesta tomó forma en un proyecto de gran escala desarrollado por HGC Arquitectos, firma encargada de materializar unas oficinas donde la experiencia espacial se aproxima más a la lógica de un lounge aeroportuario contemporáneo que a la de un entorno corporativo convencional.

“Desde la construcción y gestión del proyecto, nuestro enfoque estuvo en materializar fielmente la visión arquitectónica y la identidad de Avianca a través de acabados de alta calidad, precisión en la ejecución y una coordinación integral entre todas las especialidades”, explica Luis Alfredo Carrasco, CEO de la firma.

El diseño de estas oficinas convierte la experiencia de viajar en arquitectura

“El reto estuvo en construir espacios que transmitieran modernidad, dinamismo y hospitalidad, cuidando cada detalle para que la experiencia espacial reflejara el estándar corporativo de la marca”.

Esta obra se organiza en tres pisos y es ejecutada en tres fases independientes. El proyecto exigió una operación de precisión capaz de responder en tiempo real a las necesidades técnicas y constructivas sin comprometer la calidad final del espacio.

Detalles del diseño de las oficinas

“Uno de los aspectos más retadores e interesantes de la obra fue la ejecución en tres fases independientes, 18.851 metros cuadrados distribuidos en tres pisos, con un tiempo de ejecución extremadamente exigente de solo dos meses por fase”, señala Carrasco.

“Para lograrlo, implementamos una metodología de trabajo acelerada en sitio, realizando ajustes y soluciones técnicas en tiempo real sin afectar la continuidad de la obra ni la calidad final del proyecto”.

Como resultado, un ecosistema corporativo que prioriza la experiencia del usuario desde múltiples dimensiones: confort acústico, iluminación arquitectónica, fluidez espacial y bienestar ambiental.

El diseño de estas oficinas convierte la experiencia de viajar en arquitectura

Las áreas colaborativas conviven con zonas de permanencia más relajadas, mientras los recorridos internos fueron diseñados para favorecer una circulación intuitiva y dinámica.

“Trabajamos en una construcción que prioriza el bienestar, buscando que las personas percibieran ambientes modernos y agradables tanto en las áreas colaborativas como en los espacios de circulación y permanencia”, afirma el Carrasco.

Por otro lado, la materialidad cumple un papel fundamental dentro de esta narrativa espacial. Maderas naturales, superficies pétreas, vidrio y elementos metálicos dialogan entre sí para construir una atmósfera sobria y cálida que juega a perfeccion con la paleta de color seleccionada para la obra.

El diseño de estas oficinas convierte la experiencia de viajar en arquitectura

“Los tonos neutros y acentos rojizos alineados con la identidad de Avianca fueron fundamentales para reforzar el carácter corporativo del espacio. Adicionalmente, la iluminación arquitectónica jugó un papel clave en la percepción de amplitud, continuidad y sofisticación”.

Uno de los grandes logros del proyecto consiste en haber traducido la experiencia emocional del viaje al lenguaje arquitectónico. “Durante la ejecución del proyecto fue evidente cómo muchos espacios buscaban transmitir la experiencia premium y de hospitalidad asociada a Avianca, especialmente en las zonas lounge, áreas colaborativas y recorridos fluidos entre espacios”, cuenta.

El diseño de estas oficinas convierte la experiencia de viajar en arquitectura

“Desde la construcción, nos enfocamos en materializar esa visión a través de soluciones técnicas, acabados de alta calidad y una coordinación precisa entre todas las disciplinas”.

Este proyecto demuestra cómo la arquitectura corporativa puede ir mucho más allá de la funcionalidad. Puede construir identidad y transformar la manera en que las personas habitan el trabajo cotidiano. Ejecución estratégica: es una síntesis precisa para definir las características en el diseño de estas oficinas.