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En el diseño contemporáneo, el verdadero lujo no grita; se percibe a través del tacto y de la honestidad de la materia prima. Con esa premisa, la compañía Pianeta Legno Floors ha perfeccionado durante décadas sus sistemas de pisos estructurales multicapa de madera fina italiana —hardwood flooring—, una tipología de alta gama que desafía las soluciones predecibles y los acabados genéricos del mercado actual.

Pisos que convierten la naturaleza en arquitectura

Esta firma basa su éxito en una ingeniería que usa la estabilidad multidireccional. Como detalla el arquitecto Alex Elemec, gerente general de la compañía, la sofisticación de sus pisos se esconde debajo de su superficie visible: “Uno de nuestros productos más gruesos tiene 21 milímetros de espesor. Su base está construida con madera contrachapada de abedul báltico, dispuesta en un patrón entrelazado, lo que le otorga una estabilidad superior y nos permite alcanzar anchos y longitudes excepcionales. Lo que el cliente sueñe lo podemos fabricar”.

Pisos que convierten la naturaleza en arquitectura

Esta aproximación estereotómica y técnica permite trabajar con formatos XL, sin riesgo de torsión o deformación del material en proyectos de alta densidad, como torres residenciales y espacios comerciales de uso intensivo.

Pisos que convierten la naturaleza en arquitectura

Sin embargo, la precisión industrial convive con una sensibilidad orgánica. Los pisos de la firma, enfocados en el roble blanco europeo, principalmente, actúan como dispositivos perceptivos dentro del interiorismo.

Pisos que convierten la naturaleza en arquitectura

“La belleza de la madera es que es natural y cambia con la luz. Según la intensidad o la oscuridad del ambiente, el piso parecerá diferente, pero su esencia natural siempre se va a reflejar”, concluye Elemec. Una experiencia háptica y fluida que eleva la superficie a la categoría de arte viviente.

Nos encanta de la propuesta de Pianeta Legno Floors

1. Hay tres niveles de cepillado con los que tratan la lámina visible de sus pisos, según el requerimiento del cliente, quien también puede personalizar el color y la textura.

2. Su sección de maderas exóticas incluye tonos oscuros traídos del África, como el wengue.

3. Su nuevo showroom en Bogotá tiene una amplia muestra de todo su catálogo.