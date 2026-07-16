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Esta residencia de lujo, que ocupa una planta entera en el nivel 53 de One Circular Quay y tiene una superficie de 537 metros cuadrados, sitúa a Sídney (Australia) al mismo nivel que Nueva York, Miami, Londres y Dubái, en una categoría definida desde hace tiempo por las casas de diseño más prestigiosas del mundo.

Esta vivienda de 530 metros cuadrados representa los valores de Armani Casa

Este encargo se basa en una larga relación de trabajo entre firmas. En 2009, Lendlease entregó el Hotel Armani Milano en el Palazzo de Via Manzoni por encargo de Emaar Hotels & Resorts. Cove traslada esa colaboración a Sídney en formato residencial.

Detalles del diseño de la residencia

La residencia se ha diseñado en torno a los cuatro pilares que guían a Armani Casa como firma de diseño: arte, moda, naturaleza y oriente. Como elemento importante y sorprendente, una lámpara de pie Nema, de 165 centímetros de altura y fabricada en metal con textura de ónix, da la bienvenida a los residentes en la entrada, mientras que la iluminación en toda la residencia crea una atmósfera cálida y tranquila.

Esta vivienda de 530 metros cuadrados representa los valores de Armani Casa

En la suite principal, la cama Morfeo, un célebre diseño de suaves curvas con tapicería de nogal Canaletto y chinchilla Majilite, es el elemento central de la habitación. En el salón formal, una alfombra de seda y lana de cinco por cinco metros y medio luce la raya canneté, una textura tejida tridimensional que ha estado presente en las colecciones de moda de Giorgio Armani desde sus inicios, flanqueada por celosías de madera inspiradas en la geometría de los shoji y torii japoneses.

Esta vivienda de 530 metros cuadrados representa los valores de Armani Casa

Sobre el escritorio del estudio descansa la lámpara Logo de edición limitada con función regulable, pantalla de metacrilato y malla de cobre, base de latón satinado claro y madera Canaletto; ahora es un artículo de coleccionista y ya no está disponible para su compra en todo el mundo.

La lámpara Logo fue diseñada por Giorgio Armani en 1982 para sus propias tiendas de Milán con el fin de iluminar uniformemente sus colecciones, y poco después fue adoptada como emblema de Armani/Casa.

Esta vivienda de 530 metros cuadrados representa los valores de Armani Casa

En esta obra, los residentes acceden a través de un vestíbulo privado con ascensor que se abre directamente a la vivienda, sin pasillos compartidos y con total privacidad. Los espacios principales de estar y entretenimiento están orientados para ofrecer una vista panorámica ininterrumpida de la Ópera de Sídney, el Puente del Puerto y el puerto en general.

Esta vivienda de 530 metros cuadrados representa los valores de Armani Casa

La suite principal ocupa un extremo de la planta, con su propio vestidor de estilo boutique y un baño privado tipo spa, mientras que los dormitorios secundarios y un estudio se agrupan en el extremo opuesto para mayor privacidad. Las generosas proporciones permiten que cada espacio respire, y una terraza extiende las zonas de estar hacia el puerto.

One Circular Quay ya ha vendido más del 90 % de sus unidades y su finalización está prevista para finales de este año. Gracias a su ubicación privilegiada frente al puerto, el edificio se ha consolidado como la dirección de referencia para una nueva generación de residentes de Sídney. La llegada de Cove añade una nueva dimensión: una residencia llave en mano que, además, invita a adentrarse en el universo de Armani/Casa.