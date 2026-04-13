Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

A pocos pasos del Bell Centre, Cleo Katcho Design Architectural Inc ha diseñado un nuevo local de la brasserie francesa Chez Lionel en un emblemático edificio del centro de Montreal. Concebido como una reinterpretación contemporánea de la brasserie francesa tradicional, el proyecto transforma un espacio existente para crear una experiencia más fluida y conectada, donde la barra se convierte en el vibrante corazón del restaurante.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

Esta aparente fluidez es el resultado de una rigurosa reconfiguración espacial. Dentro de estrictas limitaciones arquitectónicas, el proyecto en el Boulevard René-Lévesque 1250 se estructura mediante intervenciones precisas que reorganizan la circulación y redefinen la relación entre ambiente y convivencia.

El diseño del restaurante

Ubicado en un edificio de los años noventa, el restaurante presentaba originalmente una distribución fragmentada, donde el comedor, el bar y los entrepisos coexistían sin una cohesión clara. Desde las primeras visitas al lugar, se hizo evidente una limitación importante: un núcleo de granito que albergaba una escalera de emergencia dividía el espacio, interrumpiendo la continuidad. Al ser un elemento fijo, debía integrarse al diseño.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

«La esencia del proyecto comienza con el plano», explica la diseñadora Cléo Katcho. «Ante esta masa central, tuvimos que replantearnos cómo estructurar el espacio para garantizar claridad y continuidad, transformando una limitación importante en un elemento organizador».

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

El proyecto se gestó en torno a una decisión clave: extender el restaurante hacia el vestíbulo del edificio para crear un salón y un bar integrados a la perfección con el espacio principal. Inicialmente percibida como un riesgo, esta intervención se convirtió en la estrategia organizativa fundamental del proyecto. Al expandirse hacia esta zona semipública, el equipo redefinió los límites entre el interior y el exterior, a la vez que estableció una presencia visible desde la calle.

Trasladar el bar a la planta baja transforma radicalmente la dinámica del espacio. Anteriormente aislado en un altillo, ahora ocupa una posición central, funcionando como punto de paso y lugar de encuentro.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

«Queremos que los clientes sientan el ambiente desde el momento en que llegan», señala el diseñador. «El bar se ha convertido en un elemento estructurador en torno al cual se organiza toda la experiencia del restaurante».

Alrededor del núcleo central, los espacios se despliegan en una secuencia continua entre el salón, el bar y el comedor. La consolidación de dos entreplantas en un solo nivel refuerza esta coherencia. Donde la configuración anterior fragmentaba la experiencia, la nueva entreplanta, abierta a la planta baja, mantiene una conexión visual constante entre los niveles.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

Esta búsqueda de continuidad también se refleja en el tratamiento de las vistas. Desde la escalera, las perspectivas se dirigen hacia el bar; desde el vestíbulo, la actividad interior se hace visible, invitando a entrar. El espacio se abre visualmente sin perder su identidad.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

Esta apertura también planteó un desafío en cuanto a la iluminación. El vestíbulo, con su iluminación intensa, corría el riesgo de perturbar el ambiente más íntimo deseado para la brasserie. La estrecha coordinación con la administración del edificio permitió ajustar los niveles de iluminación, creando una transición gradual entre ambos ambientes. El resultado es una entrada que mantiene la transparencia sin comprometer el ambiente del restaurante.

Detalles de la obra

Materialmente, el proyecto se alinea con la identidad desarrollada en todos los locales de Chez Lionel, con el objetivo de evolucionar la imagen de la brasserie francesa manteniendo sus referencias reconocibles. El enfoque de diseño equilibra elementos clásicos con intervenciones contemporáneas.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

El ladrillo, combinado con detalles metálicos, aporta un toque más urbano, mientras que los acabados dorados, las lámparas de cristal personalizadas y los detalles de la barra de malla hacen referencia a los códigos tradicionales de las brasseries. Esta combinación conserva la familiaridad a la vez que moderniza el lenguaje formal.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

La vegetación, integrada de forma estructurada, evoca los imponentes invernaderos de las brasseries europeas. Su tratamiento más controlado y refinado refleja una estética contemporánea centrada en la claridad y la legibilidad.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

Ciertas limitaciones constructivas se integraron como elementos esenciales del diseño. Los suelos y columnas de granito se conservaron por razones estructurales y de identidad, ya que su modificación habría comprometido el carácter del espacio. Su presencia refuerza una sólida identidad material y sitúa al restaurante en su entorno, a la vez que le confiere una personalidad propia dentro de la marca.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

También se prestó especial atención a la acústica. La configuración del espacio —superficies minerales, acristalamiento y volúmenes abiertos— planteaba desafíos relacionados con la reverberación. Se implementaron elementos fonoabsorbentes integrados, ocultos tras acabados más oscuros, para garantizar el confort acústico sin alterar la percepción espacial.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

El proyecto propone una interpretación más abierta de la brasserie tradicional, donde la reubicación de la barra, la apertura de los pasillos y la integración de las limitaciones existentes redefinen el movimiento y las formas de habitar el espacio. Una diversidad de asientos —que incluye banquetas, mesas y zonas de descanso— respalda esta transformación, permitiendo un uso más flexible del espacio, desde la cena hasta el aperitivo.

Un restaurante con una decoración ecléctica que revive un edificio de los años 90

Con esta nueva ubicación en Chez Lionel, Cléo Katcho demuestra que un proyecto encuentra su fuerza no eliminando las limitaciones, sino integrándolas hasta el punto en que se convierten en el punto de partida de la experiencia.