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Concebida como una sucesión de momentos excepcionales, la villa La Perle d’Azur redefine la esencia de la hospitalidad de alta gama. Marcoux Mathern & Associés emprendió una ambiciosa transformación, rediseñando la arquitectura para establecer una nueva coherencia: una jerarquía de volúmenes, continuidades espaciales y juegos de luces y sombras.

En esta villa de lujo en Francia cada espacio despierta una emoción

Aunque de reciente construcción, la villa presentaba un estilo arquitectónico desequilibrado, con fachadas heterogéneas, una entrada monumental pero poco acogedora, umbrales demasiado imponentes y proporciones inciertas.

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Por ello, la intervención de la firma buscó revelar el verdadero potencial del edificio, refinando sus proporciones y creando transiciones más fluidas entre las distintas fases del proyecto, desde la llegada en coche hasta los espacios más íntimos.

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El diseño de la villa

En el centro de la intervención, un impactante vestíbulo marca la pauta: un espacio de doble altura, reconfigurado por una estructura metálica vertical que se extiende hasta el techo e incorpora una iluminación discreta. Como una escultura habitable de líneas precisas, redefine la circulación, ofrece privacidad y crea un ambiente acogedor a la vez que imponente para la entrada de la casa.

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«Necesitábamos transformar espacios minimalistas y de líneas depuradas en un hogar cálido y acogedor, donde cada detalle aportara personalidad», explica Pierre-Guillaume Mathern, arquitecto y socio responsable del proyecto. «Nuestra prioridad era corregir las imperfecciones, pero sobre todo crear espacios con significado: una experiencia que se despliega nada más cruzar el umbral, que despierta emociones con cada movimiento en la casa».

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La suite principal ejemplifica esta búsqueda de la excelencia: fusionando y realzando las dos espacios originales, alberga un extraordinario vestidor en ébano de Macasar pulido y cuero con pespuntes, una meticulosa atención al detalle inspirada en el mundo náutico.

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La pieza central, una bañera esculpida en un solo bloque de travertino, evoca una estética rústica a la vez que exquisita. El mármol también se extiende a las puertas enrasadas e invisibles, para lograr una sofisticación perfectamente integrada.

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En el sótano, el estudio transformó una piscina oscura en un spa luminoso y teatral: suelos de teca marina, rincones de relajación, una sala de masajes y, en el fondo de la piscina, una pared de cristal de roca retroiluminada que se extiende hasta el techo. El resultado es una vibrante presencia mineral que resuena con la luz, transformando un espacio antes descuidado.

El exterior de la obra

Exteriormente, la propiedad restablece una fuerte conexión con su entorno azul. Unas celosías correderas diseñadas a medida modulan la transparencia y unifican las fachadas. El jardín reinterpreta un paisaje mediterráneo —olivos, lavanda, acogedoras terrazas— e incluso una capilla de piedra restaurada que sirve de remanso de paz a lo largo del sendero exterior.

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«Queríamos que cada espacio expresara su propia intensidad», explica. «La arquitectura se convierte en una serie de experiencias sensoriales, capaces de elevar lo cotidiano al nivel de un arte de vivir», dice el arquitecto.

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Con una clara visión de futuro, pero respetando el marco existente, La Perle d’Azur destaca como una villa de referencia en la Riviera, donde la transformación devuelve al edificio su antiguo esplendor.