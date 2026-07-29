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Magdalen House es una vivienda que establece una relación armoniosa con la costa de las Islas Magdalena y las formas vernáculas que definen este archipiélago de Quebec en Canadá. El pequeño edificio se asienta sobre una meseta natural con vistas a las dunas de la Isla Havre-Aubert y al océano Atlántico. Además, se integra en el paisaje con sobriedad, dialogando con el territorio y el entorno construido circundante.

Una solitaria vivienda diseñada para convivir con las dunas y el océano Atlántico

El enfoque arquitectónico del proyecto, a cargo de la firma Atelier L’Abri, se fundamenta en la arquitectura vernácula de la Magdalena, entendida como un conjunto de principios constructivos y técnicas artesanales de larga tradición, moldeadas por el clima, la geografía y el estilo de vida de la isla.

El diseño de la vivienda

Magdalen House refleja una visión territorial, cultural y constructiva, ya que la serena belleza de su entorno, la calidad de la luz, la relación con el mundo natural y la riqueza de la experiencia vivida son fundamentales para el el proyecto, conformando las condiciones esenciales para un vínculo duradero con el lugar.

Una solitaria vivienda diseñada para convivir con las dunas y el océano Atlántico

El sitio se ubica en un paisaje costero caracterizado por una sucesión de entornos sensibles: el océano Atlántico, una amplia playa de arena, dunas protegidas, un acantilado natural y, alejada de la costa, una meseta habitada.

Una solitaria vivienda diseñada para convivir con las dunas y el océano Atlántico

Estos entornos desempeñan un papel fundamental en la biodiversidad del archipiélago, la estabilidad costera, la protección de las aguas subterráneas y el equilibrio ecológico, en un paisaje modelado por la erosión y la dinámica de los vientos y las olas predominantes.

Una solitaria vivienda diseñada para convivir con las dunas y el océano Atlántico

El ecosistema de dunas depende de un delicado equilibrio entre la vegetación, el transporte de arena por el viento y la dinámica estacional del litoral, lo que hace que estos entornos sean particularmente vulnerables a la intervención humana. Su conservación depende del mantenimiento de estos procesos naturales, que se ven fácilmente alterados por el desarrollo urbanístico y la presencia humana.

Una solitaria vivienda diseñada para convivir con las dunas y el océano Atlántico

En respuesta a estas condiciones, la casa se ubica en una meseta habitada, alejada de los entornos dunares protegidos, que fueron estudiados y delimitados durante la fase de diseño preliminar. Las limitaciones relacionadas con la capacidad portante del suelo, la erosión costera y el clima marítimo influyeron considerablemente en la ubicación y el diseño estructural del edificio.

Una solitaria vivienda diseñada para convivir con las dunas y el océano Atlántico

Además, esta vivienda se sitúa en el borde de la meseta para aprovechar el terreno más estable, parte de la casa y su amplia terraza se apoyan sobre pilotes de madera. Esta estrategia de ubicación preserva la totalidad de los entornos sensibles, limita la excavación, reduce la cantidad de hormigón necesaria y minimiza el impacto en el suelo y la vegetación existentes, a la vez que mantiene una conexión visual directa con las dunas, la playa y el océano Atlántico.

Una solitaria vivienda diseñada para convivir con las dunas y el océano Atlántico

Este proyecto establece una relación entre la arquitectura y los ecosistemas locales sin intrusión ni alteración, fomentando una interacción respetuosa con la flora y la fauna locales, incluidas las numerosas especies de aves y zorros que habitan el lugar.