En el diseño actual, los objetos y los espacios han dejado de entenderse como elementos aislados para convertirse en experiencias que influyen directamente en la forma en que vivimos.

Descanso equilibrado y consciente

La combinación de espuma con CBD, tecnología Cool Sensation y algodón natural da origen a un colchón pensado por Americana de Colchones para desconectarse del día y reconectarse con un descanso más profundo. Su espuma con CBD contribuye a una sensación de relajación que ayuda a liberar tensiones y a preparar el cuerpo para dormir mejor.

Objetos, espacios y experiencias: un recorrido por las novedades que están marcando tendencia

Por su parte, Cool Sensation mantiene una regulación óptima de la temperatura y la humedad, creando un entorno fresco y confortable durante toda la noche. Finalmente, el algodón aporta suavidad natural, cuida la piel y asegura un descanso continuo, sin irritaciones.

Narrativa sensorial

Ono Hosomaki Bar abre sus puertas en Bogotá con una propuesta que fusiona cocina japonesa de alta precisión, coctelería de autor y un enfoque único de vida nocturna. Inspirado en los códigos estéticos y espirituales de Tokio (Japón), el lugar funciona desde las tres de la tarde como un bar-restaurante, donde el detalle, el ritmo y el ambiente están cuidadosamente orquestados para generar una experiencia que evoluciona con el paso de las horas. La carta es breve y deliberada.

Nigiris, sashimis, hosomakis yhandrolls preparados al momento, con ingredientes frescos y técnica. Su nombre hace referencia directa a la sencillez de uno de los formatos más clásicos de la cocina japonesa: el hosomaki, un rollo delgado con un solo ingrediente central, envuelto en arroz y alga. Acompañan la cocina una selección de cócteles que combinan influencias japonesas y colombianas con un enfoque sensorial.

A partir de las 11:00 p.m., el espacio cambia de tono. Sin transiciones abruptas ni anuncios formales, ONO entra en modo fiesta. La música toma el primer plano y el bar se convierte en punto de encuentro. Calle 84A # 9-11. WhatsApp: al 305 7741241. Instagram: @ono.culto

Donde el parque se une con el mar

Morros park 2 es un proyecto en lanzamiento que reúne factores claves para el comprador actual: ubicación estratégica en Serena del Mar (Cartagena), a pocos pasos de la playa; entorno verde, diseño arquitectónico funcional y el respaldo de un promotor con más de cuarenta años de trayectoria en desarrollos inmobiliarios en la ciudad.

Eslabones eternos

Este conjunto en oro, cuyos eslabones entrelazados son un detalle de sofisticación atemporal, es un homenaje a la autenticidad de esa persona que inspira cada día. Diseño disponible en Kevin’s Joyeros.

Recorrido por el diseño contemporáneo

Casa Schaller es un lugar donde el mobiliario, la arquitectura y la tecnología se integran para componer espacios pensados desde el estilo de vida.

En esta ocasión, abre sus puertas para descubrir las nuevas colecciones de Minotti y Molteni&C, una curaduría de objetos que exploran la elegancia contemporánea a través de materiales, proporciones y detalles cuidadosamente pensados.

Diseñadores como Marcio Kogan, Vincent van Duysen y GamFratesi dan forma a esta selección, donde cada pieza refleja una visión precisa del habitar actual.

Arquitectura que se eleva

Esta es una casa con vistas tan sobresalientes, que se podría confundir con un proyecto en Malibú (California, Estados Unidos); pero no, está ubicada en la costa colombiana. Lo que hace especial a este proyecto es su arquitectura, que comprende el clima, la luz y la vegetación, y responde a ellos con naturalidad. Y en todo esto, el piso de mármol, distribuido por la compañía Meup, cumple un rol silencioso pero esencial.

Su tonobeige-arena equilibra la fuerza cromática de los muros y aporta calma, continuidad y frescura visual. La textura arenada, lejos de los brillos, permite que la luz se deslice suavemente y hace los espacios más habitables bajo el intenso sol.

Al final, esta obra no busca destacarse por exceso, sino por coherencia. Es una arquitectura que se posa con respeto sobre la roca, que entiende su lugar y lo celebra. En ese equilibrio, el mármol se convierte en un valor que trasciende lo estético.

Fotografía: @cosmosdigital_col

Baños que relatan estilos de vida

En 2026, el baño deja de ser un área funcional para convertirse en un manifiesto de bienestar y carácter. La nueva mirada apuesta por una estética lúdica y sofisticada, donde los contrastes cobran protagonismo: tonos fríos dialogan con acabados naturales, y la comodidad se integra como un valor de diseño irrenunciable.

Por esto, la compañía Corona propone ambientes pensados para el disfrute cotidiano, “lugares que invitan a quedarse porque son ideales para empezar y terminar bien el día, espacios que se conectan con quien los habita”, comentan.

El minimalismo estricto cede su espacio a un maximalismo contenido, curado con intención. Superficies coloridas, accesorios que conversan entre sí y paredes que asumen un papel protagónico mediante formatos diversos, texturas contemporáneas y patrones de instalación que rompen la linealidad clásica.

Diseño retro y nostálgico

Muebles Jamar, marca con veintidós showrooms en Colombia y siete en Panamá, trae para este año una propuesta de diseño que respira nostalgia. Las décadas de los sesenta, setenta y ochenta marcan el diseño de interiores, y traen de vuelta la vibra de esos tiempos, pero con un enfoque moderno. Con Ondara, su última colección, la compañía se inspiró en el tema retro y la música vintage.

Este renacer fue evidente en ferias internacionales como el Salone del Mobile en Milán: curvas, formas orgánicas y detalles vintage se combinan con colores vibrantes, creando espacios que unen con el pasado, pero de una manera fresca y actual.

La empresa sigue apostando por componer ambientes no solo funcionales, sino también emocionales, en los que las personas se sientan inspiradas y conectadas con el pasado mientras viven el presente.

El sueño de una casa campestre

Darío Rodríguez Arquitectos es una firma que lleva tres décadas diseñando y construyendo casas campestres, y cuyo trabajo se ha destacado en sectores del país como El Peñón. Estas viviendas deben tener unas características que solamente la arquitectura bien hecha puede cumplir. Eso es lo que tenía en mente el arquitecto Darío Rodríguez a comienzos de la década de los noventa, cuando creó su compañía. “Quisimos diversificar e innovar en arquitectura”, comenta.

Eso es evidente en muchas de sus obras en Anapoima, Villavicencio, El Peñón, Yopal y en la sabana de Bogotá, entre otros sitios. De hecho, afirma que está dispuesto a trabajar en cualquier lugar de implantación, siempre leyendo con cuidado cuáles son las condiciones para poder adaptar cada proyecto, con las tendencias y corrientes más actuales y con la tecnología más cómoda e innovadora.







