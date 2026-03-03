Suscribirse
El diseño de una tienda en Bogotá donde el bienestar se convierte en protagonista  

La nueva tienda de Punto Blanco propone un espacio que apuesta por la tendencia de tiendas con acceso directo desde la calle, donde el diseño, la luz y las texturas construyen una experiencia de bienestar.
  Natalia Pedraza Salamanca, periodista de AXXIS
  Cortesía Punto Blanco

La arquitectura de una casa en Bogotá que se funde con la tierra

Esta marca colombiana redefine la estética del concreto 

Visitar el nuevo espacio de la marca, ubicado en la calle 122 en Bogotá, es atravesar un umbral sutil. Al entrar, el ambiente filtra la rapidez de la ciudad y plantea un concepto en el que el bienestar se materializa.

El diseño de una tienda en Bogotá donde el bienestar se convierte en protagonista  

El paisajista Ramiro Olarte asegura que, desde el inicio, la palabra oasis marcó la ruta conceptual. En ese sentido, el proceso creativo se revela como una construcción en capas, donde el diseño y la naturaleza debían dialogar desde el primer gesto: el círculo.

El diseño de una tienda en Bogotá donde el bienestar se convierte en protagonista  

El diseño de la tienda

En el centro de la tienda, el equipo de diseño ubicó una gran claraboya circular que organiza la narrativa espacial. Este elemento permite jugar con la luz natural a lo largo del día, bañando el interior con intención y transformando la atmósfera según las horas.

El diseño de una tienda en Bogotá donde el bienestar se convierte en protagonista  

A partir de ese vacío circular comenzó una lluvia de ideas que desembocó en una pieza cercana a lo escultórico: un fragmento pétreo que parece el vestigio de una construcción antigua.

Crédito de la foto: Natalia Pedraza Salamanca.

Las piedras se convirtieron, entonces, en el gesto protagónico. Ese trazo inicial definió proporciones y carácter. Sin embargo, llevar el dibujo a escala real implicó un desafío mayor.

El diseño de una tienda en Bogotá donde el bienestar se convierte en protagonista  

Cada pieza fue pensada y trabajada de manera individual. “Queríamos que fuera una piedra que tuviera y no tuviera forma. Lo suficientemente pesada para sostenerse en pie”, comenta Olarte. La interacción con el artesano fue clave para traducir el dibujo en materia, logrando que el resultado no pareciera un objeto decorativo, sino una presencia orgánica dentro de la tienda.

El diseño de una tienda en Bogotá donde el bienestar se convierte en protagonista  

Asimismo, la vegetación completó la escena. Se introdujeron lavanda, romero, diosme y tillandsias que emergen entre las enormes rocas. Al definir la paleta vegetal, el equipo buscó algo diferencial y, sobre todo, sostenible en el tiempo. La apuesta fue trabajar con plantas epífitas —especies que no requieren suelo— para que casi todo lo dispuesto sobre la roca pudiera sostenerse sin grandes sistemas de riego.

El diseño de una tienda en Bogotá donde el bienestar se convierte en protagonista  

Así nacieron los tótems pétreos vestidos con musgo y salpicados de bromelias, junto con elementos verticales que prolongan visualmente la composición “para que se fueran y se perdieran dentro del círculo… que fuera como una continuidad”, concluye Olarte.

El diseño de una tienda en Bogotá donde el bienestar se convierte en protagonista  

De este modo, la biofilia se consolida como un eje fundamental del proyecto. Es precisamente esa integración entre materia y naturaleza la que construye la sensación de calma que acompaña la experiencia de compra.

Finalmente, la propuesta espacial se complementa con la colección de la marca: prendas amplias, siluetas relajadas, texturas y bordados que aportan carácter. Cada pieza refuerza la idea de comodidad y bienestar, de tal forma que moda y arquitectura convergen en un mismo propósito: privilegiar la libertad de movimiento y una experiencia consciente al vestir.

