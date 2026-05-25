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Situado en una ladera escarpada con vista al océano en Anjarle, Maharashtra (India), Crest Nine es un centro comunitario diseñado por la firma Sanjay Puri Architects como espacio recreativo para una urbanización privada de villas. El terreno desciende bruscamente desde la carretera de acceso, lo que permite que el edificio se integre de manera gradual con el paisaje natural, en lugar de asentarse sobre él.

Un edificio en la India moldeado por curvas, terrazas y vistas al mar

Una forma curvilínea y fluida sigue la pendiente natural del lote, con la entrada localizada seis metros por debajo del nivel de la carretera de acceso. Los visitantes descienden por una amplia escalera y una rampa de suave curvatura que discurre junto a un jardín paisajístico en pendiente, hasta llegar al eje principal de circulación, el cual se extiende a lo largo del edificio.

Un edificio en la India moldeado por curvas, terrazas y vistas al mar

El diseño del edificio

La arquitectura —propuesta por Sanjay Puri Architects— transita desde una sencilla fachada de entrada curvilínea hasta una secuencia de volúmenes parabólicos de diferentes alturas. Estas formas esculpidas se intercalan con patios y zonas ajardinadas, creando una interacción rítmica entre espacios construidos y abiertos.

Un edificio en la India moldeado por curvas, terrazas y vistas al mar

Los volúmenes parabólicos albergan una sala de deportes de interior, un gimnasio, un restaurante, un bar y cuatro habitaciones para huéspedes. Cada espacio se abre a amplias terrazas curvilíneas que enmarcan vistas panorámicas al océano.

Un edificio en la India moldeado por curvas, terrazas y vistas al mar

En la parte superior, un techo curvo se ondula a lo largo de la estructura y se eleva prominentemente sobre los cuerpos principales. Amplios voladizos se extienden sobre las terrazas, brindando protección contra el sol y las lluvias monzónicas.

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En el centro, una escalera abierta rodea un patio circular y desciende hasta el nivel de la piscina. Este piso inferior alberga tres piscinas, un gimnasio y una cafetería abierta, conectada a una amplia terraza multifuncional con ventilación natural.

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Para los muros del edificio se emplea piedra laterita de origen local, los cuales se integran material y visualmente con su entorno costero. Todos los espacios interiores reciben luz natural, y casi el 70 % de las áreas construidas no necesitan aire acondicionado, pues cuentan con ventilación natural. Por su parte, la estructura del techo consta de un armazón metálico revestido con tejas.

Un edificio en la India moldeado por curvas, terrazas y vistas al mar

Al priorizar los materiales y la mano de obra locales, el proyecto logra una huella de carbono incorporada significativamente reducida. Su dependencia de la refrigeración pasiva, la ventilación natural y la iluminación natural minimiza aún más las emisiones de carbono durante todo su ciclo de vida.