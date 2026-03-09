La Caja Roja, diseñada por Mix Architecture, es un edificio hecho de hormigón rojo. El «rojo» evoca el entorno, que tiene tres significados diferentes.

En primer lugar, la Caja Roja responde al «rojo» de la memoria cronológica. El Parque de la Montaña Roja, anteriormente conocido como la Fábrica de Maquinaria de Combate de Nanjing, fue fundado en la década de 1950 y ha experimentado el vigoroso desarrollo de la fundación de la Nueva China. La memoria «roja» ha acompañado el crecimiento de varias generaciones.

Un edificio que a través del color conecta la memoria, la montaña y el paisaje

En segundo lugar, en respuesta al «rojo» del edificio original de ladrillo rojo de la zona de la fábrica de Red Mountain Park, Mix Architecture decidió convertir la Caja Roja en un edificio único con el mismo ritmo que la fábrica. El hormigón rojo se vierte utilizando plantillas de madera, y el tamaño de la textura de la madera es similar al de los ladrillos rojos existentes.

Finalmente, el edificio también refleja el «rojo» de la Montaña Roja. Montaña Roja no era su nombre original. Hace unos 1500 años, durante la era de las Seis Dinastías, se la conocía como la «Gran Montaña Espectacular», donde el emperador Chen Xuan inspeccionó las aguas del lago Xuanwu. Durante la República de China, se observó el color rojizo del suelo de la montaña y se descubrió hematita en la Montaña Roja.

Por ello, la «Gran Montaña Espectacular» fue gradualmente llamada «Montaña Roja». En 1948, «Montaña Roja» se convirtió en su nombre oficial y apareció en el «Mapa Detallado de las Calles de Nanjing». El componente principal de la hematita es el óxido de hierro, que es precisamente lo que hace el hormigón rojo para convertirse en el principal aditivo del «rojo».

Las características del edificio

La caja roja se ubica al pie de la Montaña Roja, con un gran muro sólido que da al parque en el lado norte, como un volumen rectangular que flota sobre el muro horizontal del patio. Las terrazas del lado sur se inclinan hacia atrás, evocando la Montaña Roja, permitiendo que la naturaleza se integre en el edificio. Un corte triangular en el muro del patio oculta la entrada, permitiendo que la carretera serpentee hacia el interior. El espacio de entrada es alto, frente a la escalera de seis tramos.

El lado oeste es un espacio público que se integra con el patio adyacente y es el patio más grande de la caja roja. Un gran árbol se conserva en el patio. El estanque reflectante está rodeado de pasillos, y los árboles y las olas del agua reflejan el Bosque de la Montaña Roja en el patio. El espacio del lado este es más privado.

El lado norte tiene un patio estrecho, mientras que el lado sur tiene un patio de pinos, siempre verde. Subiendo las escaleras, el pasillo conecta los dos espacios utilizables del segundo piso, como un puente. Desde el puente, mirando hacia el sur, se ve el verdor de la montaña roja.

Las dos paredes principales de los dos espacios de la segunda planta están hechas de material acrílico semipermeable, incrustadas aleatoriamente en la pared de hormigón rojo. Una tiene forma de punto, que transmite luz interior y exterior como un cielo estrellado; la otra, de ladrillo, con ladrillos calados que complementan los edificios de ladrillo rojo del parque. Desde el interior hasta la gran terraza, la montaña roja se impone en la vista, enmarcando el edificio a medida que se funde con la caja roja.

El color rojo del hormigón se determina mediante múltiples pruebas de vertido de bloques. Una vez que la textura y el color cumplieron con los requisitos de diseño, la proporción de materias primas se controló con precisión por computadora durante la construcción formal para garantizar que el color no presentara sesgos.

El diseño y la construcción son altamente industrializados, con una sincronía entre arquitectura, interiorismo y paisajismo. La caja roja es como un producto mecánico, exquisito y delicado, que integra el interior y el exterior. Para lograr este resultado, el diseñador colaboró ​​estrechamente con diversos fabricantes de hormigón, puertas y ventanas, aire acondicionado, iluminación y muchos otros sistemas para garantizar la integración de todos los elementos.

La búsqueda de la durabilidad es la intención original del diseño. Por ello, el diseñador y los fabricantes colaboraron estrechamente durante todo el proceso de diseño. Los fabricantes cumplieron con los altos estándares de precisión requeridos, garantizando que la forma, el espacio, la iluminación y el equipamiento se integraran a la perfección y garantizando un producto final duradero.